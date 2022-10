Soluțiile ieftine găsite de românii care nu vor să mai stea la bloc. Ce metode ingenioase au găsit

Soluțiile ieftine găsite de românii care nu vor să mai stea la bloc. Foarte mulți dintre români caută variante pentru a se muta de la bloc. Cu toții cei care s-au săturat de viața de la bloc încearcă să își construiască case la curte. Ce metode ingenioase au găsit, vedeți în rândurile de mai jos.

Românii de rând vor să scape de viața de la bloc, care presupune de multe ori lipsa apei calde, lipsa căldurii, dar în schimb facturile sunt uriașe.

Astfel, sunt interesați să își vândă apartamentele și să își construuască o casă pe pământ.

La fel vrea să procedeze și o doamnă, care a întrebat internauții de pe un forum ce casă ar putea să își construiască mai ieftin, ca să scape de neplăceile vieții de la bloc.

„Salutare, sunt în căutarea unei persoane sau familii care și-a construit de la 0 o casă modestă, neconvențională. Dorim să construim așa ceva, însă de doi ani de când caut (e drept că nu foarte activ) nu am găsit nici măcar o astfel de casă ca să mă pot convinge că e posibil. Vrem o casă de maximum 100 mp, fără fundație, făcută din panouri, containere, osb etc. Nu o casă de vacanță, ci una în care să locuim permanent

Internauții au sărit care cum au auzit și i-au dat tot felul de sfaturi demne de luat în seamă în ceea ce privește o casă mai ieftină, dar care să aibă tot confortul necesar.

„Două camere, bucătărie și baie, din OSB cu vată minerală de 10 între plăci, am făcut-o mai mult noi. Este placată cu polistiren de 10, călduroasă iarna și răcoroasă vara. Fără fundație, am turnat placa de beton și am băgat stâlpii în beton”, i- răspuns un internaut.

Un alt internaut a încurajat-o pe doamnă spunându-i că se poate construi o casă și cu mai puțini bani.

„Nu am notat sumele cheltuite, materialele au fost mai ieftine (am făcut-o mai mult noi). În mare să zicem 15.000 de euro”, a scris internautul.

„Să știți că nu e mai ieftin. Noi am făcut pe un șasiu de tir, cu structură metalică, sus am izolat cu vată și lambriu din lemn, iar jos am pus încă un rând de polistiren de 10 și lambriu lemn. Până acum am ajuns cam la 27.000 euro pentru o suprafață de 12m/5 la bază”, este un alt răspuns primit de doamnă.