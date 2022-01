Ce sporturi practică Simona Halep când nu joacă tenis. E un exemplu pentru tineri VIDEO

Simona Halep este, cu siguranță, cea mai apreciată sportivă din România. A făcut istorie în tenis și este un exemplu de modestie și perseverență. Totuși, nu mulți oameni știut că ea practică și alt sport în timpul liber. Când nu joacă tenis, Simona Halep practică o altă activitate care îi face plăcere și chiar o ajută pe teren. Ea a vorbit despre sporturile sale preferate într-un interviu acordat pentru contul oficial al turneului de la Australian Open.

Simona Halep a început cu o victorie la Melbourne Summer Set 1 și așteaptă cu nerăbdare să o întâlnească pe Magdalena French din Polnia la Australian Open. Meciul va avea loc marți.

Simona Halep a vorbit despre faptul că este foarte sănătos să faci sport și că nu joacă doar tenis. În liceu, vedeta a jucat handabla, sport care o ajuta și în pregătirea pentru terenul de tenis.

Ori de câte ori am ocazia, experimentez. Când eram în liceu îmi plăcea să joc handbal, e foarte frumos şi mă ajuta şi în pregătirea pentru tenis”, a dezvăluit Simona în interviul pentru AO.

Sportiva începe Australian Open de pe poziția cu numărul 15 și este cap de serie 14 de la Antipozi. Ea este printre favorite la turneu și deja a câștigat primul său titlu în 2022 la Melbourne Summer Set 1.

Fostul lider mondial și-a stabilit ca prim obiectiv reintrarea în Top 10, după ce deja a urcat 5 locuri în ierarhia WTA, de pe 20 până pe 15.

„Am fost acolo sus atâția ani. Anul trecut mă simțeam obosită cu toate accidentările și poate că e bine că am ieșit din Top 10 și acum am această provocare să revin.

E multă muncă, sunt multe meciuri de câștigat, dar dacă sunt profesionistă și fac ce trebuie voi reveni”, a spus Simona Halep la emisiunea AO Show, conform ausopen.com.