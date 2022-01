Sofia Vicoveanca l-a căutat pe Adrian Streinu-Cercel pentru a îi cere ajutorul. Ce s-a întâmplat apoi (exclusiv)

Sofia Vicoveanca i-a cerut ajutorul medicului Adrian Streinu-Cercel. Artista a avut nevoie de un sfat, ala că l-a contactat pe celebrul doctor înainte de a pleca în vacanță alături de fiul ei și fetița acestuia. Artista a avut parte de o vacanță superbă în Kenya. Înainte de a pleca în Africa, interpreta l-a contactat pe medicul Adrian Streinu-Cercel pentru a îi da câteva sfaturi.

Cântăreața a fost sfătuită să facă tratament împotriva malariei. Sofia Vicoveanca. De altfel, nu e prima oară când ea merge în Africa.

Așa se face că am luat ceva medicamente pentru combaterea acestei boli, iar tratamentul îl închei zilele astea, la o perioadă de câteva zile după revenirea acasă! Sunt foarte bine și nu cred că vor exista probleme”, a continuat ea.

De data asta am acceptat propunerea surprinzătoare venită din partea fiului meu, Vlad, și a nepoatei mele. Și nu regret absolut deloc”, ne-a mărturisit marea artistă, pentru impact.ro.

De altfel, ea a povestit că a întâmpinat și situații mai puțin plăcute. Interpreta a plecat de acasă doar cu o pereche de sandale, care nu sunt deloc recomandate pentru o excursie în junglă.

„Am avut mare noroc cu niște ghizi foarte buni și pricepuți, nu m-au certat prea tare. Dar a trebuit să-mi feresc picioarele de tot felul de amenințări, și din partea unor mici animale, și din partea vegetației”, spune Sofia Vicoveanca.

„Am întâlnit un exemplar absolut superb de girafă. Care m-a lăsat fără replică. Avea un gât atât de lung, încât pot să spun că ajungea la înălțimea unui bloc cu șase etaje de prin părțile noastre. Nu am văzut și nici nu cred că o să mai văd așa ceva!

Apoi, am avut parte de o întâlnire cu o turmă de elefanți. Iar unul dintre ei, probabil mai curios, s-a apropiat de mașina noastră. Am ieșit prin chepengul mașinii și am început să-i vorbesc. În limba română, desigur! Și foarte calm.

Ei bine, oameni buni, elefantul s-a oprit și m-a ascultat cu multă atenție o vreme. Ceva din vocea mea calmă i-a atras atenția. De unde am înțeles că până și animalele pun preț pe vorbele oamenilor. Totul e să știi cum să le vorbești. Că dacă te răstești, nici ele nu te ascultă!”, a spus ea.