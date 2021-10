Ce nu a făcut niciodată celebra Sofia Vicoveanca: “Așa am considerat” (exclusiv)

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară. Cântăreața a împlinit în această toamnă 80 de ani.

Ea este cunoscută pentru faptul că este foarte credincioasă și nu ezită să vorbească despre asta ori de câte ori are ocazia.

Puțină lume știe că Sofia Vicoveanca nu a ajuns încă la Iași, chiar în jurul datei de 14 octombrie, când este sărătorită Sfânta Parascheva.

”Nu am reușit încă să ajung la Iași, la Sf. Parascheva, la jumătatea lunii octombrie. În anii trecuți nu am făcut-o dintr-un motiv profesional, să-l numesc așa. Adică, de fiecare dată cu perioada asta se suprapunea o alta în care avem concerte și spectacole. Dorință a fost, dar pur și simplu nu s-a putut”, a declarat Sofia Vicoveanca pentru impact.ro.

Anul acesta, lucrurile au fost diferite, pentru că Sofia Vicoveanca nu a avut niciun concert, dar a decis să nu meargă în pelerinaj.

”Anul acesta vă mărturisesc sincer că nu am avut niciun concert programat chiar în această perioadă. Însă am decis să nu merg la pelerinaj. Nu din frică de COVID-19, ci aș numi-o dintr-o anumită grijă față de mine și față de cei din jurul meu. Așa am considerat că e mai bine și așa am și făcut”, precizează îndrăgita solistă.