Secretul Sofiei Vicoveanca la 80 de ani. Cum își menține silueta și acum

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai cunoscute și apreciate inteprete de muzică populară din România. La 80 de ani, artista este într-o formă fizică de invidiat și își poate satisface orice poftă. Recent, celebra cântăreață a fost surprinsă într-o vacanță de vis în Kenya. Care este secretul longevității Sofiei Vicoveanca.

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai active cântărețe de muzică populară de pe rețelele sociale, acolo unde postează frecvent fotografii pentru a ține legătura cu prietenii săi virtuali, pe care-i ține mereu la curent cu activitățile sale de zi cu zi.

Ajunsă la venerabila vârstă de 80 de ani, celebra interpretă își păstrează voioșia, bucuria de a trăi și veselia ca la 20 de ani. Sofia Vicoveanca a plecat, recent, într-o vacanță de vis în Kenya, alături de fiul ei Vlad, operator la TVR.

Îmbrăcată în ia românească, artista s-a pozat alături de localnici, peisaje spectaculoase și animale sălbatice, bucurându-i pe urmăritorii săi din mediul online, într-o serie de imagini de colecție.

Elegantă, distinsă și cu un tonus excepțional, Sofia Vicoveanca a fost întrebată de jurnaliștii de la Click! care este secretul longevității sale. Solista a glumit pe tema faptului că nu mai gătește și se mulțumește cu minuturi, deși mai face, câteodată, o ciorbă cu borș de dragul nepoților săi.

Nu beau cafea, că am tensiune oscilantă și mă mai cruț, un capuccino cu lapte mult, ceaiuri, te miri ce!”, a declarat artista de muzică populară, în exclusivitate pentru click.ro .

Într-o notă mai serioasă, Sofia Vicoveanca a mărturisit că este o persoană fără vicii. Nu a fumat niciodată și mereu s-a ținut departe de băuturile alcoolice.

„Am încercat o dată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat ceva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le am nici cu băutura.

Dacă ne întâlnim undeva cu mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi”, mărturisea Sofia Vicoveanca, acum ceva timp, în cadrul emisiunii La Măruță de pe PRO TV.