Sofia Vicoveanca, dezvăluire emoţionantă. Îndrăgita cântăreaţă de muzică populară îşi aşteaptă sfârşitul: „Sunt la capăt de drum”

Sofia Vicoveanca, dezvăluire emoţionantă. Nimeni nu se aștepta să audă astfel de vorbe rostite de către îndrăgita cântăreață de muzică populară. În vârstă de 81 de ani, artista a renunțat la unul dintre planurile sale mărețe. Totul, din cauză că își așteaptă sfârșitul. Interpreta a vorbit fără niciun fel de inhibiții despre moartea sa.

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 81 de ani, este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară din România. De-a lungul timpului, a reușit să își construiască o carieră cu adevărat de succes. Este admirată de milioane de oameni din întreaga țară, cântecele sale bucurând sufletele multor conaționali.

În ciuda succesului înregistrat pe plan profesional, interpreta de muzică populară a trecut prin multe drame. În urmă cu aproximativ 20 de ani, Sofia Vicoceanca și-a pierdut partenerul de viață. A suferit foarte mult, fără să-și mai refacă vreodată viața amoroasă. Muzica i-a alinat, în parte, durerea.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, interpreta de muzică populară a dezvăluit că își așteaptă sfârșitul. Sofia Vicoveanca nu a avut parte de o viață ușoară, fiind nevoită să tranziteze perioade de încercări grele. Spune, însă, că privește experiența sa aici, jos, în mod diferit și se bucură de toate momentele.

Mult îndrăgita cântăreață este cât se poate de conștientă că timpul își lasă, în mod inevitabil, amprenta. Are, însă, o singură dorință: ca Dumnezeu să fie blând cu ea. Sofia Vicoveanca roagă Divinitatea să o lase să se bucure de luciditate cât va trăi pe pământ. Nimeni nu ar fi crezut că artista s-ar gândi la așa ceva.

„Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu îmi lua mințile! Dumnezeu ne pune la fiecare câte un ceva ce nu are nimeni. Există un drum al fiecăruia. Drumul este croit și, când e gata… Știu că sunt aproape de pământ, că mă cheamă pământul, dar Tu faci minuni și hotărăști pentru fiecare”, s-a exprimat Sofia Vicoveanca.

Cântăreața de muzică populară își dorește foarte mult să prezinte emisiunea „Vocea României”, difuzată de postul PRO TV. Vorbind despre visul său, a făcut o dezvăluire cutremurătoare. Sofia Vicoveanca este de părere că sfârșitul îi este aproape, motiv pentru care nici nu vrea să se implice într-un proiect atât de mare precum cel anterior menționat.

„Mi-ar plăcea să prezint „Vocea României”, dar nu am de gând să fac așa ceva. Pentru că sunt la capăt de drum. Îmi cunosc măsura… Eu am o vorbă: nimeni ca mine și nici eu ca alții! Am 63 de ani de cântat, bătuți pe muchie. Așa mi-am croit drumul meu de cântăreață. Nu este fală, poate sună a mândrie.

Dacă un coleg de breaslă din altă zonă folclorică a avut o idee asemănătoare cu a mea, eu am avut puterea să renunț. M-am format pe vremea cenzurii”, a spus Sofia Vicoveanca, în emisiunea „Generații de distracții”, difuzată de PRO TV.