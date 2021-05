Sofia Vicoveanca a dat cărțile pe față. Ce s-a întâmplat, de fapt, în cel mai mare scandal din viața ei

Sofia Vicoveanca a decis să vorbească despre cel mai mare scandal din viața sa. Invitată în emisiunea de la Kanal D, moderată de Denise Rifai, interpreta s-a decis să vorbească despre copilăria ei, dar și despre momentele grele pe care a trebuit să le depășească de-a lungul anilor.

Sofia Vicoveanca a decis să vorbească despre cel mai mare scandal din viața sa. Aceasta a avut o ceartă imensă în urmă cu doar câțiva ani cu sora ei, după ce aceasta a apărut într-o emisiune tv, spunând că interpreta nu o caută pentru că îi este rușine cu ea. În 2012, ruda artistei apărea la televizor, unde îi aducea acuzații grave cântăreței.

La acel moment, Sofia Vicoveanca nu își dorea să vorbească despre subiectul extrem de controversat. Totuși, interpreta recunoștea că nu are o relație apropiată cu sora ei, iar toți oamenii ce o sună își doresc să obțină ceva de la ea. Încă de pe atunci, legătura dintre cântăreață și ruda ei a fost un subiect controversat, iar fanii artistei și-au dorit mereu să afle adevărul.

”Nu am sunat-o, dar are rost? Lacrimile dacă sunt nu sunt din cauza mea, ea este bolnavă, este un om mai necăjit, nu sunt lacrimile pentru mine. De câte ori mă suna, închideam și o sunam eu ca să nu consume implusuri. Ea are familie, eu sunt singură cuc, dar îmi găsesc de lucru, singurătatea nu mă sperie. Nu mă sună nimeni, decât cei care au nevoie de ceva.”, spunea interpreta în trecut, potrivit wowbiz.ro.