Sofia Vicoveanca are păpușă cu chipul ei! Reacția artistei, genială: ”În tinerețe nici nu mă consideram frumoasă, acum îmi vine să-mi dau pumni în cap!”. Cât costă jucăria EXCLUSIV

Solista de muzică populară Sofia Vicoveanca (81 de ani) a fost surprinsă să afle că doi meșteri populari, din Botoșani, au lucrat o păpușă, după chipul ei, cu atât mai mult cu cât ea nu s-a considerat o femeie prea atrăgătoare: ”N-am vrut nici să fiu mireasă”, ne-a declarat Sofia Vicoveanca, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Meșterii populari Georgeta și Dumitru Silion, din satul Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani, sunt renumiți, la târguri, pentru păpușile lor, realizate și după chipurile unor personaje cunoscute:

„Mă roagă oamenii să le fac să semene cu ei. Pe mama o moștenesc, Dumnezeu s-o ierte! Ea picta, pe pereți, pe pânză, ieșeau lucruri deosebite din mâna ei, niște flori de o frumusețe rară.

Și eu am avut înclinație de mică, dar de păpuși m-am apucat abia la pensie. Prima dată am făcut niște păpuși îmbrăcate în straie populare, pe care le agățam pe pereți. Apoi, încet, încet, am evoluat și am reușit să le fac mai complexe”, a menționat femeia, pentru Libertatea.ro.