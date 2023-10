Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din țara noastră. Chiar și așa, de-al lungul timpului artista nu a fost scutită de unele întâmplări mai mult decât neobișnuite. Ce a pățit Sofia Vicoveanca la o călătorie cu trenul: „S-a dus cu mâinile la urechile mele și am întrebat-o dacă este sănătoasă”.

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de muzică populară din România a povestit un episod prin care a trecut, incredibil de-a dreaptul.

Sofia Vicoveanca este născută în Ucraina și refugiată încă din primii ani de viață în România. Artista a crescut fără tată până în clasa a II-a, când părintele ei a revenit acasă din lagăr.

Astfel, celebra artistă a avut o copilărie marcată de ororile războiului, dar în final transformată într-una fericită, asta după ce tatăl ei s-a întors în sânul familiei.

„Copilăria mea a fost grea, când aveam 3 ani pe tata l-au dus în lagăr. Nu am răbdat de foame, dar tot ce doream era un vis. Nu spuneam mama, îmi place sau mama, dă-mi pentru că nu avea de unde. Tată era în lagăr, nu știam dacă mai trăiește. Am învățat să țes covoare, să mulg vaca, tot rostul gospodăriei. Așa m-a pregătit mama pentru viață, să știu de toate.

Dumnezeu a avut grijă de mine și mi-a croit alt drum, nu am suficiente cuvinte să-I mulțumesc pentru asta. Eram în clasa a 2-a când tatăl meu s-a întors din lagăr. Am venit de la școală și am gasit un militar în casă care mi-a zis hai la tata. Am căutat în ochii mamei și ea mi-a confirmat.