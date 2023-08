Alimentul pe care Sofia Vicoveanca nu-l mănâncă niciodată. Artista are o sănătate de fier la 81 de ani

Sofia Vicoveanca a ajuns la frumoasa vârstă de 81 de ani, însă interpreta de muzică populară se menține în formă. Cum reușește? Vedeta ne împărtășește secretul ei. Ce alimentul nu mănâncă niciodată?

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România. A fost mereu în topul celor mai îndrăgiți interpreți. De asemenea, ajunsă la o vârstă destul de înaintată, vedeta mărturisește că se simte tânără încă datorită stilului de viață sănătos pe care îl are.

Spre surprinderea multora, Sofia Vicoveanca nu are multe restricții alimentare. Mănâncă ceea ce dorește și când dorește, însă stă departe de un anume alimente: ceapa. Totodată, nu consumă deloc sucuri sau apă acidulată, deoarece, spune ea, îi afectează glasul.

„De Sărbători am mâncat de toate. Nu am făcut excepție de la nimic anume. Nu îmi este frică că o să mă îngraș. Eu semăn cu tatăl meu. Am carne macră pe mine. Nu am ținut niciodată regim. Singurul lucru de care m-am ferit toată viață a fost acela de a mânca ceapă și am încercat pe cât posibil să nu beau acidulat, pentru că îmi afectează glasul.”, a spus Sofia Vicoveanca pentru Click!.