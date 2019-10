Șoferii care nu vor monta corect scaunele pentru copii, amendați de polițiști. Primul oraș unde se vor aplica noile reguli

România are parte de o premieră! Polițiștii de rutieră își vor îndrepta atenția către scaunele de copii, mai precis la cum sunt montate acestea. Iată ce declarații a făcut șeful Biroului pentru Analiza și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Cluj despre noile schimbări!

Polițiștii vor verifica cum sunt montate scaunele de copii din mașini

Gina Pop, șeful Biroului pentru Analiza și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Cluj, a declarat că vor avea loc noi instruiri practice pentru ca polițiștii să poată învăța cum se montează un scaun auto în mașină sau cum se prinde corect copilul într-un asemenea scaun.

De asemenea, directorul de dezvoltare din Primăria Cluj-Napoca, oraș unde va avea loc premiera, a subliniat că municipalitatea, partener în proiectul aferent, va încerca să găsească soluții financiare măsurilor precum unele vouchere care să faciliteze achiziționarea de scaune auto pentru copil de către familiile care nu dețin venituri suficiente. Proiectul se numește „Copil iubit la bord” și este implementat de către Inspecatoratul Școlar Județean, Politia Rutiera si Biroul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, dar si de Primaria Cluj-Napoca, prin Politia Locala.

„Copil iubit la bord”

„La nivelul judetului Cluj se va derula, timp de un an, incepand cu luna noiembrie, un plan de actiuni, in premiera nationala, in cadrul proiectului <Copil iubit la bord>, cu scopul de a reduce numarul de copii raniti sau decedati in accidentele rutiere. Politistii Serviciului Rutier vor derula actiuni in trafic dedicate acestui domeniu si vor face, in prima etapa, recomandari soferilor privind utilizarea scaunelor auto pentru copii, dupa care se va trece la aplicarea de sanctiuni. Vor avea loc instruiri practice in care politistii vor invata cum se monteaza un scaun auto in masina, cum se prinde corect un copil intr-un astfel de scaun. De asemenea, vor avea loc intalniri cu copiii din gradinite si scoli si cu parintii acestora despre constientizarea cu privire la rolul scaunelor pentru copii si modul de utilizare pe categorii de varste si inaltime”

Gina Pop