Șofer teribilist, oprit cu focuri de armă în timp ce făcea drifturi în fața polițiștilor. „A fost o urmărire incitantă”

Un șofer din Baia Mare a fost filmat în timp ce făcea drifturi și era urmărit de oamenii legii. Nu a oprit la semnalele agenților, așa că polițiștii au fost nevoiți să apeleze la armele din dotare. La volan se afla un tânăr de doar 20 de ani.

Într-un final, tânărul a oprit pe marginea drumului, atunci când a auzit focurile de armă. Pentru el a fost mai mult o aventură, spunând că „a fost o experiență distractivă”. Mașina tânărului de 20 de ani era cumpărată recent și înmatriculată, însă avea plăcuțe de la alt autoturism. Șoferul a fost reținut, iar polițiștii au decis să-l cerceteze în libertate.

„În urma unui drift făcut la Spânzurătoare domnii cu echipajul de poliție au semnalizat să trag pe dreapta și eu m-am întors pe contrasens și am început sa fug de poliție. Am apucat sa fug până pe Imașului cam vreo 10 km după ce s-au efectuat două gloanțe, s-au tras unul în aer și unul în mașină, când am auzit glonțul din mașină am tras frâna de mână și am tras pe dreapta, după această urmărire incitantă.”, a declarat șoferul.