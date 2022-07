Șocul uriaș trăit de niște români când au ajuns la hotelul din Bulgaria. Ce au putut să descopere în camere: „Am rămas îngroziți”

Cum au pierdut două familii de români sume importante de bani, după ce au fost păcălite de o agenție de turism. Conaționalii au organizat o vacanță de cinci zile în Bulgaria. Ajunși la hotelul la care și-au făcut rezervare prin intermediul unei agenții, românii au trăit un șoc uriaș. În ciuda faptului că au plătit bani importanți pentru servicii hoteliere, condițiile de la hotelul din Bulgaria s-au dovedit a fi departe de cele promise.

La începutul lunii iulie, două familii de români s-au deplasat la o agenție de turism din Iași, pentru a cumpăra bilete pentru o vacanță în Bulgaria. Serujul era de cinci zile, în Albena. Cazarea a fost asigurată, prin intermediul agenției Travos, la Hotelul Elitsa. Potrivit informațiilor expuse în spațiul public, hotelul ar dispune de servicii evaluate la trei stele.

Prima familie, compusă din doi adulți și un copil în vârstă de 11 ani, a plătit 605 euro pentru vacanța în Bulgaria. A doua familie, pe nume Butnaru, compusă din trei adulți, a achitat suma de 818 euro pentru serujul de cinci zile.

Totul a decurs conform planurilor. Până în momentul în care cele două familii din Iași au fost puse față în față cu realitatea de la hotelul Elitsa din Albena. Condițiile puse la dispoziție de către reprezentanții hotelului nu erau nici pe departe cele prezentate de către agenția de turism din țara noastră. Iată ce au primit clienții români de acești bani.

Primele imagini care i-au marcat pe turiștii români au fost cele de la recepția hotelului. Potrivit relatărilor ieșeanului citat anterior, la recepție se aflau mai multe fotolii deteriorate și ponosite. Grupul sanitar de la recepția hotelului nu arăta corespunzător, de asemenea. Ușile din inox din clădire, precum și liftul cu care un ieșean a urcat la etajul unde avea camera de hotel rezervată nu fuseseră îngrijite.

„Când am văzut camerele am rămas îngroziți de condițiile de 3 stele ale hotelului Elitsa. Mobilier vechi și jumulit. Lenjeria de pe pat ponosită și învechită. Prosoapele de pe pat, foarte, foarte vechi, uzate și rupte. Plasa de țânțari de la ușa balconului era ruptă. Păianjeni pe la colțuri, pereții jerpeliți. Baia cu obiecte sanitare, pline de calcar și ruginite. Faianță ciobită. Praf pe sub pături. Nu aveam nici măcar răcitor în cameră”, a relatat ieșeanul citat, despre condițiile din camerele rezervate.