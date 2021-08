Șocul trăit de un român care și-a alimentat mașina în Grecia. Ce a pățit imediat ce a pornit motorul apoi

Un român a trăit un adevărat șoc, după ce a alimentat mașina în Grecia. Iată ce a pățit imediat după ce a pornit motorul mașinii și ce semnal de alarmă a dorit să tragă acesta.

Un român susține că după ce a alimentat mașina cu carburant în Grecia, a ajuns apoi cu ea direct la service, unde mecanicii i-au spus că de vină ar fi combustibilul.

Românul și-a expus întreaga poveste pe Facebook, acolo unde afirmațiile sale i-au împărțit pe internauți în două tabere.

Când am ajuns în România, am alimentat de la aceeaşi staţie Rompetrol (Alto55 diesel, la care alimentez de 8 ani. La câteva zile de la revenire s-a stricat maşina: pompă de înalte cu şpan, a blocat senzori, rampă şi injectoare, reparaţie care costă 10.000 de lei.

„Vreau să vă povestesc şi totodată să trag un semnal de alarmă despre o întâmplare/coincidenţă petrecută anul acesta (luna iulie) în Grecia. Pe scurt: Am plecat cu maşină pe ruta Bulgaria-Kulata- Lefkada, am alimentat cu motorină de la o staţie Shell (VPower) pe autostrada la Kulata, chiar la intrarea în Grecia, în Grecia am alimentat de 2 ori, odată la venire şi odată la plecare, de la aceeaşi staţie mare Shell (VPower), aproape de intrarea în Lefkada.

Au fost internauți care i-au dat acestuia dreptate, unii dintre ei spunând că și ei au pățit probleme asemănătoare, după ce au alimentat din Grecia.

„Noi tot de la Shell am pus înainte de a trece graniţa la greci şi după 2 zile ne-a apărut în bord check engine şi am stat puţin stresaţi. Deci, clar, că e ceva cu carburantul lor. E de evitat Shell-ul!”

Dar au fost și alți internauți care l-au contrazis.

„Fraţilor, eu stau în Grecia de 20 ani şi nu am păţit nici măcar o singură dată ce spuneţi voi acolo. Eu am păţit exact invers. Am alimentat de la Rompetrol şi s-a întâmplat să se oprească maşina în drum, nu mai pornea deloc. Am dus-o la service şi mi-a spus să nu mai alimentez la alte benzinrii decât OMV SAU MOL am avut depuneri pe pompă”, a spus un alt internaut.