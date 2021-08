Iulia Vântur, din nou împreună cu Salman Khan?! Ce se întâmplă între cei doi, chiar dacă vedeta e de 4 luni în România

Ce se întâmplă în relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan de când blondina se află din nou în România? Cum este povestea lor de dragoste la distanță? Fosta știristă se află în România deja de patru luni.

Iulia Vântur se întoarce rar acasă, dar de obicei când o face stă o bună perioadă. Aceasta se află deja de patru luni acasă, un timp mai lung decât niciodată, lucru care ridică semne de întrebare cu privire la relația dintre ea și starul de la Bollywood. Fosta știristă continuă să dezmintă în timpul acesta zvonurile care arată că s-ar fi separat de actor.

Blondina a anunțat că urmează să revină în India chiar curând și că are un partener înțelegător, astfel că în tot acest timp nu au existat probleme în acest sens. Fosta prezentatoare de la ‘Dansez pentru Tine’ a mai precizat și că are motive întemeiate pentu care a petrecut atât de mult timp în țară.

„Fie ploaie, fie vânt, noi aici suntem! Da, mă întorc pentru că trebuie să mă întorc. Și pentru că am și treabă, intenționăm să filmăm la începutul lui august. El filmează deja. Am avut motive pentru care am fost aici și pentru care încă mai sunt aici. Și se înțelege, e înțelegător’, a precizat Iulia Vântur, despre partenerul ei, Salman Khan.