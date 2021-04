Șoc la Acces Direct. Mirela Vaida nu a mai apărut în platou. Ce s-a întâmplat cu ea

Mirela Vaida a fost absentă de la Acces Direct, astăzi, îngrijorându-și fanii. Ea a fost înlocuită o altă vedetă, iar telespectatorii nu s-au putut abține să nu se întrebe ce se întâmplă cu prezentatoarea.

Actrița Alexandra Velniciuc a fost prezentatoarea Acces Direct în locul Mirelei Vaida. Vedeta i-a informat pe fanii emisiunii că Mirela Vaida este în concediu, cu ocazia sărbătorilor pascale, liniștindu-i pe aceștia.

„Nu, nu ați greșit postul. Astăzi, în mod excepțioanal, am să-i țin locul colegei mele, Mirela Viada, care a plecat într-o bine meritată vacanță”, a spus Alexandra Velniciuc.

Actrița îi va ține locul Mirela Vaida și mâine. Alexandra Velniciuc este cunoscută în România datorită rolurilor sale celebre, dar și a relației cu regizorul Șerban Puiu.

Cei doi o relație de peste 20 de ani, iar secretul lor este faptul că niciodată nu vorbesc acasă despre viața profesională.

„Îl tratez ca pe oricare dintre regizorii cu care am lucrat. Iar acasă, noi niciodată nu vorbim despre rol, despre teatru. Niciodată! E o igienă pe care ne-am descoperit-o în cuplul acesta de 20 de ani. Când vin la teatru, îi pun toate întrebările pe care am să i le pun, pe care i le-aș pune și altui regizor, dar niciodată acasă. Nu suntem căsătoriți, dar am învățat, în general, să nu pun pe umerii oamenilor problemele mele.

Dacă am avut o zi grea, în clipa în care intru în casă o las la intrare și nu împovărez pe nimeni, așa cum nici el nu face asta și cred că acesta este unul dintre secretele relației noastre. Noi la teatru suntem împreună, ne vedem, ne întâlnim, nu mai ducem lumea de aici acasă. Acasă, gata, se pune punct și ne continuăm puținele ore care ne-au mai rămas până a doua zi“, a mărturisit Alexandra Velniciuc.