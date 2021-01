Smiley, transformare radicală. Cum a apărut în fața fanilor, toți au fost uimiți

Smiley i-a surprins pe fani încă de la începutul anului. Cum le-a dat de treabă cârcotașilor? Unii s-au amuzat teribil de ultima sa postare. Reacțiile prietenilor virtuali ai prezentatorului de la Românii au Talent sunt de-a dreptul savuroase.

Smiley, transformare radicală la început de an. Fanii au râs copios

Face ce face și prezentatorul de la Românii au Talent reușește să-i amuze pe cei care îl urmăresc atent pe rețelele de socializare. Celebrul cântăreț a decis încă de ani buni să vină în fața publicului său cu diferite glumițe sau fotografii care să le descrețească frunțile ori care să-i facă să se implice natural în discuții cu el.

De data aceasta a surprins cu o tranformare la care nimei nu se aștepta, astfel că s-a pozat cu pletele lungi date pe spate, îmbrăcat în ie și cu o mustață de toată frumusețea. În timp ce unii s-au prins că e vorba despre o mustață falsă, alții au crezut că artistul chiar a apelat la noul look, așa că i-au sugerat să păstreze totuși imaginea cu care s-au obișnuit.

„Daca mai aud si anul asta ca trebuie sa ma tund 🧐 imi las si mustata😁”, a fost mesajul din dreptul fotografiei. Coafura solistului a fost mereu subiect de discuție în rândul fanilor. Cu toate astea, vedeta susține în continuare sus și tare că nu va renunța la părul lung, pentru că se simte bine în pielea sa.

„Nu ai tupeu”

„Nu ai tupeu sa te tunzi si sa iti lasi mustață, 😆”, „Iti mai lipsește pălăria si spui ești „rom” care vinde cazane de tuica si tuciuri 🤣🤣🤣…”, „Nu te tunde…ca celor mici le place sa traga de par….macar atat, sa scape Gina de paruiala !😁”, „O să o deranjeze mustața pe PRINTESA pe care o astepti .Asa ca mai gandeste te !”, „N-ai curaj. Auzi.. Vroiam sa te întreb.. Da de ce nu te tunzi?”, au fost doar câteva din comentariile internauților la postarea în cauză.

„Smiley Omul este un om ca noi toti. Are zile in care isi spala singur parbrizul masinii, zile in care incearca sa mediteze si nu reuseste, si zile in care se spanzura pur si simplu de un candelabru. Mai rau este cu zilele in care decide să poarte aceste sacouri atroce pe care Dumnezeau stie cine i le-a recomandat. «Definitely» a no, no. Propun ca de fiecare data cand le poarta, 5% din cei 1 milion de followers sa-l intrebe: «De unde vii la ora asta, pe unde ai umblat? Vii cu haina sifonata si cu parul deranjat?», spunea Iulia Albu în 2018 despre stilul lui Smiley. Comentariul criticului de modă a fost făcut pe blog-ul său.