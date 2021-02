Smiley și Gina Pistol se distrează ca niciodată. Ce moment celebru au reeditat

Smiley și Gina Pistol și-au luat fanii prin surprindere. Artistul a făcut și un anunț inedit, și anume, că vinerea viitoare va lansa o piesă nouă. Însă ce să vedeți, până atunci Smiley a zis să repete o piesă mai veche, însă nu se afla el la microfon, ci iubita lui, Gina, care urmează să nască în luna februarie a acestui an.

”Pana vinerea viitoare cand public o melodie noua, ne-am gandit sa repetam una mai veche”, a scris Smiley pe Instagram, în timp ce pe fundal se auzea piesa Dilemma, de la Nelly și Kelly. De altfel, se poate vedea că Gina Pistol se descurcă de minune cu microfonul în mână, astfel că cei doi s-au distrat de minune în studio, semn că reușesc să își țină în frâu emoțiile până la venirea pe lume a fiicei lor.

De altfel, cei doi urmăresc cu atenție fiecare ecografie făcută, pentru a anticipa cu cine va semăna micuța.

Cei doi viitori părinți au pregătit însă totul pentru venirea pe lume a fiicei lor.

.„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mai spus Smiley. Cei doi locuiesc în superba vilă a artistului, pe care Gina a redecorat-o după bunul ei plac.

De altfel, într-o intervenție în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro Tv, artistul a mărturisit cum reușește să facă față presiunii.

”La mine in casa stau cat mai putin in momentul de fata pentru ca este in reconstructie. E sindromul ala al mamelor care pregatesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima suta de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul ca am de terminat albumul nou. Inceputul lui martie este programat sa vina copilul, dar se poate intampla orice. Constientizez din ce in ce mai mult ca mai este o luna si mi se schimba viata radical. In fiecare dimineata ma trezesc mai entuziasmat decat ziua precedenta. Voi trai niste lucruri pe care nu le-am mai trait niciodata. Voi avea un prieten nou”, a spus Smiley în emisiunea ”La Măruță”.