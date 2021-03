Smiley și Andra, dialog spumos la Românii au talent: ‘O să șochezi lumea’

Concurentul Ionuț Orodel a deschis un dialog palpitant între Andra și Smiley. Genul de muzică abordat l-a făcut pe artist să reproducă într-o pauză de filmare cele auzite mai devreme, moment în care colega sa de breaslă l-a sfătuit în a încerca acest stil. Resemnat că gurile rele îi spun deja că nu are voce, dar și conștient că se află pe o secțiune care îi priește și îl pune în valoare, iubitul Ginei Pistol a avut câteva replici interesante la insistențele cântăreței.

Smiley și Andra, dialog la Românii au talent. Un concurent l-a făcut pe artist să se destăinuie

„La Românii au talent am venit după lungi gânduri și confuzii, dacă să vin sau să nu vin, pentru că mi-a lipsit curajul. E prima dată când iau contact cu această lume a show-uriloe de talente. Eu am încredere în Dumnezeu că seara asta o să fie cum mi-am dorit-o și așa cum am visat să fie. Emoțiile mele sper să fie constructive”, a spus concurentul.

Orodel Ionuț Cristian, din Constanța, în vârstă de 25 de ani, student la Arta Spectacolului Liric, a deschis în mintea lui Smiley o idee, dar și o serie de insistențe din partea Andrei către el. Cu un talent mai rar printre reprezentanții sexului masculin, Ionuț l-a uimit pe cântărețul de la masa juriului cu prestația sa și l-a făcut ca în pauza dintre numere să reproducă cele auzite anterior. De aici a pornit dialogul dintre el și prietena sa din juriu, unde și-a spus oful și și-a recunoscut scopul ca artist și producător muzical.

„Pe mine mă interesează să iasă piesele”