Smiley, schimbare la Românii au talent. Cum a ajuns să fie în juriu, pentru prima oară în viață

Schimbare radicală la „Românii au talent”. După ce timp de 11 sezoane Smiley s-a aflat în postura de prezentator, de această dată artistul a trecut la pupitrul juraților. Pe cine a înlocuit acesta.

Smiley și Pavel Bartoș sunt de unsprezece sezoane coprezentatori ai emisiunii „Românii au talent”. Însă, acum o schimbare radicala a avut loc. După ce show-ul din acest sezon a venit cu un nou jurat, în persoana Alexandrei Dinu, acum o nouă schimbare va avea loc.

Smiley va lua locul unui alt membru al juriului. Acest lucru se întâmplă în contextul pandemiei de coronavirus, după ce unul dintre cei prezenți în juriu s-a îmbolnăvit de Covid-19. Este vorba despre Andi Moisescu. Vedeta este astfel obligată să ia o pauză de la jurizarea din sala de spectacol, iar locul său a fost luat de Smiley. Momentul a fost unul dificil pentru artist, deoarece trebuia să ia decizii în ce privește prestația concurenților.

Artistul a explicat cum a fost experiența sa în calitate de jurat al emisiunii pe care în mod normal o prezintă. El susține că nu a fost ușor să ia decizii în ceea ce-i privește pe concurenți.

„Pentru mine a fost dificil pentru că a trebuit să îi ţin locul lui Andi. Pentru aproape jumătate de emisiune. A fost greu. După 10 sezoane în care am fost în culise şi am ţinut cu fiecare concurent în parte şi am ovaţionat pentru fiecare, cumva am fost pus într-o situaţie în care a trebuit să aleg unul dintre ei…

Au fost oameni care nu s-au descurcat bine pe scenă şi a trebuit să spun şi nu, să dau şi X. La câţi oameni am văzut şi la câţi oameni am cunoscut pe scenă aici, ştiu să povestesc şi să judec un număr, să îmi dau seama dacă e bun sau nu e bun. Dar am fost pus în situaţia de a decide dacă e bun sau nu e bun.”, a spus artistul pentru protv.ro.