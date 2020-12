Smiley s-a tuns, dar trebuie să vezi cum. Fanii îi tot cereau să își taie părul, dar el le-a dat acum șah-mat

Smiley a decis să facă o schimbare aparte chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Unii dintre fanii săi îi cereau să se tundă, dar artistul se pare că a găsit o cale care spera să împace pe toată lumea.

Iubitul Ginei Pistol a decis să facă o schimbare chiar înainte de sărbătorile de iarnă, pentru ca anul nou să intre altfel în casa lui. Artistul le-a arătat fanilor noua frizură, iar aceștia au rămas surprinși de cum l-au văzut. Cântărețul nu i-a mulțumit pe unii dintre ei care se așteptau deja de multă vreme să renunțe la celebrele plete care au intrat de câțiva ani în viața lui și se pare că nu mai părăsesc teritoriul.

Mândru de noul look, moderatorul de la Românii au Talent s-a pozat și filmat după ce stilistul său și-a făcut de cap. Viitorul tătic s-a ras în părți și se pare că e pus și pe lucruri mărețe, pentru că a anunțat că în curând fanii vor fi întâmpinați cu un alt proiect. Amintim că juratul de la Vocea României urmează să devină părinte pentru prima oară în viitorul apropiat. Deși nu a recunoscut ușor public relația cu Gina Pistol, cei doi sunt acum unul din cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc.

“Sunteți superbi! Să fiți fericiți, sănătoși și să aveți grijă unul de altul, și împreună , de fetița voastră”. “Trebuia mai demult. Cât te-a așteptat femeia asta. Un om deosebit, de o frumusețe rară. Mă bucur că sunteți împreună. Să fiți fericiți”. “Cel mai frumos cuplu. Se citește iubirea pe chipul vostru, zâmbetul de pe buze când vă priviți cu atâta iubire spune totul”. “Sunteți minunați!Tot binele din lume vi-l doresc”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de internauţi.

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine… Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a bufnit râsul, nu ne venea să credem”

Gina Pistol