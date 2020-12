Cum s-a îmbrăcat Gina Pistol în finala Chefi la Cuțite. Iubita lui Smiley, admirată de toată lumea

Sezonul 8 ”Chefi la cuțite” și-a ales aseară câștigătorul. Ionuț Belei, parte a echipei lui chef Sorin Bontea, a pus mâna pe marele premiu, râvnitul trofeu, dar și o doză de notorietate cu care va reveni în România, după mulți ani petrecuți în Germania. Înainte de deznodământ, publicul a trecut prin mai multe stări, create atât de jurați, cât și de Gina, care s-a prezentat în ultimul episod al acestei emisiuni într-un mod spectaculos. Prezentatoarea TV a făcut ravagii cu decolteul său.

Gina Pistol, răvășitoare în finala Chefi la cuțite

Încă din primele minute ale emisiunii, publicul a fost încântat de o priveliște de milioane. Gina Pistol a ales să poarte o vestimentație de senzație, care s-a potrivit mănușă cu importanța evenimentului. Blondina a îmbrăcat o rochie ca de prințesă, în culoarea crem. Vedeta ținutei a fost cu siguranță decolteul adânc, ce i-a lăsat la vedere bustul generos. Accesorizată cu o pereche de cercei lungi, sclipitori, prezentatoarea a strălucit în lumina reflectoarelor în cea mai importantă seară a sezonului 8 ”Chefi la cuțite”. Ținuta a fost completată de niște bucle lejere și un machiaj festiv.

Ionuț Belei a câștigat

Humoreanul Ionuț Georgel Belei, „cuțitul de aur” al lui Sorin Bontea, a câștigat sezonul 8 ”Chefi la cuțite”, marele premiu în valoare de 30.000 de euro și râvnitul trofeu al competiției. În vârstă de 25 de ani, tânărul din Gura Humorului a reușit să impresioneze cu preparatele sale cei mai buni bucătari din România în finală.

„Sper să aveți ocazia să gustați din preparatele făcute de Ionuț Belei. Așa veți înțelege de ce băiatul ăsta pur și simplu strălucește în bucătărie. Felicitări, Ionuț! Felicitări și mulțumiri echipei care l-a ajutat să câștige această finală”, a postat după finală mentorul său.

„Va multumesc din inima tuturor! In primul rand Chef Sorin Bontea doresc sa va spun ca ma inclin in fata dumneavoastra si va multumesc ca mi-ati dat sansa sa fiu in aceasta competitie si sa demonstrez ca nu v-ati inselat!’, a scris Ionuț Belei pe Instagram.

„Multumesc, Sabina pentru sustinere si pentru toate cuvintele frumoase si increderea oarba pe care ai avut-o in mine! Parintilor mei le multumesc ca mi-au dat viata si am ajuns aici datorita lor! Si nu in ultimul rand echipei mele care mi-a fost alaturi in marea FINALA „Chefi la cutite” 🎱! Noi toti am castigat astazi Maxim Paul, Cătălin Rizea, Vasiliu Robert, Chef Manoliu, Coca Nicolae❗️❗️❗️ Fiecare dintre voi aveti o bucata din aceasta farfurie! 🔪🔪🔪’, a adăugat el.

„Mai trebuie să gătească și să gătească bine. Să respecte ceea ce face și să nu dea nimănui niciodata ce n-ar mânca el. (…) Ionuț a fost foarte constant. a gătit bine mereu. Nu știu cum a reușit, nuștiu cum a făcut, dar de fiecare dată a gătit impecabil.’, a fost sfatul lui Bontea către concurentul său.