Smiley a dat tot din casă și a spus cum a cunoscut-o pe Rihanna. Cântăreața a fost maxim de iritată, iar fanii iubitului Ginei Pistol au rămas cu gurile căscate. Artistul a povestit totul, la un post cunoscut de radio.

Simpaticul Smiley a fost invitat, recent, la Kiss FM unde a vorbit despre planurile sale de viitor. Proaspătul tătic al micuței Josephine Ana a mărturisit motivul pentru care nu a scos, încă, o piesă în colaborare cu Andra, colega lui de la Românii au talent.

Fanii cântărețului susțin că vocea iubitului Ginei Pistol ar suna foarte bine alături de cea a Andrei, considerată una dintre cele mai bune artiste ale României. Solistul a făcut o scurtă comparație între soția lui Cătălin Măruță și Delia. Cu jurata de la iUmor Smiley a lansat piesa „Ne vedem noi”, acum șapte luni, o baladă care se bucură de un succes imens în mediul online, cu peste 11 milioane de vizualizări.

„Lumea cere de mult o piesă cu Andra. Eu aştept să vină piesa aceea. Cumva, piesa cu Delia a venit pur şi simplu. Am compus-o în pandemie, la mine în mansardă, şi am zis „Băi, ce fain ar fi să cânte o tipă”.

Era o piesă perfectă, moody. Nu e o piesă clasică. Delia are tot felul de filme, şi am zis că acesta ar fi un film care i s-ar potrivi. Aşa că în două zile am terminat piesa pentru ea, conform Kiss FM.