Smiley trăiește cele mai frumoase momente din viața lui de când a devenit tătic pentru prima oară! Iubita lui, Gina Pistol, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar de atunci cei doi încearcă să își pună la punct viața în funcție de schimbările aduse de micuța Josephine Ana Maria. Iată că artistul deja are un ritual pe care îl respectă zi de zi.

Smiley a fost invitat astăzi, 25 mai, la emisiunea ‘la Măruță’ de la PRO TV, unde a vorbit cu multă emoție în glas despre fiica lui. Acesta a făcut dezvăluiri despre cum s-a schimbat stilul său de viață de când a devenit tătic, dar a și spus ce trăsături a luat Josephine de la el și Gina Pistol. Ținând cont că este încă foarte mică, cei doi nu își dau încă seama ce culoare vor avea ochii ei.

„Acum când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit puțin, ea mai mult. Mi-a zâmbit cu zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit pentru orice, poate să se întâmple orice, nu are ce să fie rău.

Are picioarele lungi din naștere. Câteodată aud că seamănă cu mine, câteodată cu Gina. Nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama. Probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri o să semene cu Gina, dacă îi va avea căprui va semăna cu mine. Ne-am rugat să nu aibă nasul lung, deocamdată îl are mic. Nu are nasul meu, e ok.”, a zis Smiley.