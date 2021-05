Cine a fost ultima iubită necunoscută a lui Smiley, înainte de Gina Pistol. Femeia este celebră acum: i-a impresionat pe toți

Cunoscutul prezentator de la Românii au talent a avut o relație în secret cu una din dansatoarele Corinei Bud. Soarta a făcut totuși ca cei doi să o ia pe drumuri separate și bărbatul să o găsească ulterior pe Gina Pistol care i-a oferit și primul său copil. Smiley a fost mereu discret în ceea ce privește viața privată.

Acesta deși se află de zeci de ani în vizorul românilor nu a împărtășit niciodată ceva mai mult din sectorul personal, mai cu seamă detalii despre statusul amoros. El a încercat să-și ascundă cât se poate de bine iubitele și să-și trăiască frumos și în tihnă poveștile de amor, aparte fiind cele cu alte persoane publice și extrem de iubite de români despre care se știau totuși câteva amănunte.

Concret, înainte ca solistul să se iubească cu Gina Pistol a avut-o în inimă pe Raluca Netca. Cei doi nu și-au făcut relația publică decât după aproape un an, moment în care au fost surprinși împreună de paparazzi. Ulterior, aceștia s-au despărțit, iar Smiley a ajuns în brațele femeii alături de care a făcut un copil – Gina Pistol.

Raluca trăiește și ea din nou fiorii dragostei alături de Alex Chițu, care este director de fotografie și realizează grafica clipurilor regizate de ea. Artiștii sunt logodiți și au în plan ca în viitorul foarte apropiat să se căsătorească.

”E o fată cu suflet mare, foarte empatică și sensibilă, cumva băiețoasă, de gașcă, mă echilibrează foarte tare și nu pune niciun fel de presiune, știind programul meu și știind ce vreau să fac, mă sprijină. De multe ori nu are cu ce să mă ajute efectiv, dar mă ajută pur și simplu că nu pune presiune, nu pune întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile sau orele petrecute la studio. Are foarte multe calități ca femeie și ca om. Nu-i un om care să-ți ia energie, ci îți dă energie. Care mă distrează, eu mă distrez cu Gina și este important. Are un simț al umorului senzațional”, a mai povestit Smiley”

Smiley