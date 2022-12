Smiley i-a schimbat viața unui tânăr artist român: ‘Mi s-a făcut pielea de găină’

Smiley a făcut un gest superb și i-a schimbat viața unui tânăr artist de la noi. Celebrul jurat al emisiunii ,,Vocea României” i-a oferit un sfat prețios unui cântăreț de la noi care a reușit să se impună în muzica românească. Iubitul Ginei Pistol și-a pus clar amprenta asupra vieții băiatului care scoate de câțiva ani hit după hit și care se bucură de un succes uriaș. ,,Ne înțelegem ca două suflete pereche”, a subliniat solistul.

Smiley este unul din cei mai iubiți și cunoscuți artiști de la noi, iar de-a lungul anilor a reușit să aibă colaborări cu mulți cântăreți la început de drum sau care erau deja cunoscuți românilor. Juno este unul din soliștii apreciați care a fost îndrumat chiar de iubitul Ginei Pistol.

Băiatul a oferit câteva detalii despre începuturile în lumea muzicii românești și despre cel care și-a pus amprenta asupra carierei sale. Acesta a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu prezentatorul emisiunii ,,Românii au talent” și că încă învață foarte multe lucruri de la el.

,,E foarte tare, ne înțelegem ca două suflete pereche, no homo. Și în studio, dar și pe scenă. Și ca prieteni suntem apropiați, dar acolo este altă colaborare. Are momente în care e înțelept cu mine, mă învață multe, probabil și eu pe el prin prisma experiențelor pe care le avem. Suntem marfă, ne completăm foarte bine”, a mărturisit Juno, pentru ego.ro.

Chiar Smiley a fost cel care i-a explicat lui Juno că viața o să îl trateze exact așa cum o tratează și el, lucru pe care nu o să îl uite niciodată. Mai mult decât atât, cel din urmă a observat anumite schimbări în bine după ce i-a luat sfatul în considerare.

,,El mi-a dat mie multe sfaturi. Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat a fost: “Ai grijă, viața te tratează exact cum o tratezi!”. S-a citat singur. Atunci m-a prins cu vorba aceasta, mi-a făcut pielea de găină. Nu o să uit vorba aceasta niciodată.

Nu că o are în piesă, ci cum mi-a zis-o atunci. În rest, artistic am furat multe de la el. Da, felul în care mă tratam pe mine în toate planurile (n.r. ce a schimbat după sfatul primit de la Smiley). S-a văzut, am primit și un feedback”, a mai povestit acesta pentru sursa citată.