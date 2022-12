Sore, despre cum e Smiley în spatele camerelor de filmat. Cei doi colaborează de 10 ani: „Nu am jucat după cum au cântat alții” VIDEO EXCLUSIV

Solista Sore a știu încă din copilărie că vrea să devină artistă, iar talentul ei a fost remarcat, nu doar de familie și prieteni, ci și de specialiștii în domeniu. Și astăzi, activitatea ei principală este muzica, alegând să aibă cariera solo sub bagheta lui Smiley. De 10 ani, Sore și Smiley fac echipă la Hahaha Production, artista povestind, exclusiv pentru Playtech Știri, care este modul ei de lucru și ce fel de om este Smiley, când nu e în lumina reflectoarelor.

Sore, pe numele său din buletin Sorina Mihalache, s-a făcut remarcată încă de când avea 10 ani, la emisiunea “Ploaia steluțelor”, unde s-a clasat pe al treilea loc. Ulterior, a intrat în proiectul Dolly, împreună cu alte fete, care s-a destrămat în 2002. În emisiunea “Faimoșii”, prezentată de Măruță și de Moga, Sore a ieșit în evidență, iar trupa Play&Win a ales-o să ia parte la proiectul Crazy Win.

Intrarea lui Sore în serialul “Pariu cu viața” și cooptarea în trupa Lalala Band a fost un adevărat boom pentru cariera ei. În prezent, artista își împarte timpul între muzică, afacerea cu haine și emisiunea “Te cunosc de undeva” de la Antena 1, unde participă pentru a doua oară în calitate de concurentă.

Muzica rămâne principala sa activitate, iar în urmă cu un deceniu, când a optat pentru o carieră solo, artista a decis să meargă pe mâna lui Smiley.

“Da, am fost la un moment dat la o emisiune, unde Marius Moga și Cătălin Măruță prezentau și imediat după am intrat în prima formație, din care am făcut eu parte, după aceea am ajuns și la Lala Band și la Smiley. Smiley este managerul meu de 10 ani, cu Hahaha Production sunt de la începutul carierei solo”, ne-a spus concurenta din show-ul transformărilor de la Antena 1.

Scorpion autentic, Sore a știut dintotdeauna ce își dorește pe plan profesional și nu s-a lăsat influențată de sfaturile sau de ideile altora, dacă nu a fost convinsă că erau benefice pentru ea. Artista și-a spus întotdeauna punctul de vedere.

“Dacă nu am fost de acord cu deciziile oricui, am vorbit, nu am jucat după cum au cântat alții, decât dacă am simțit și eu că așa e ok. În definitive, eu nu sunt produsul nimănui, sunt eu în viața mea, lucrez cu oameni care îmi împărtășesc viziunea și care știu să asculte părerile mele, altfel nu au de ce să fie în echipa mea”, ne-a spus ea despre modul în care a ales să își gestioneze cariera solo.