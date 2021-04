Smiley, față în față cu Poliția noaptea. Cum a zburat prin parbrizul mașinii pentru videoclipul acesta

Fanii lui Smiley au fot surprinși de ultimile vești primite. Cunoscutul moderator de la „Românii au talent” s-a trezit față-n față cu Poliția chiar în toiul nopții. Ce se întâmplă cu celebrul proaspăt tătic?

Smiley nu se oprește să-i surprindă pe fanii care îi sunt alături deja de ani buni. Cunoscutul cântăreț a filmat recent un videoclip unde echipa cu care a lucrat s-a întrecut pe sine. Aici îl putem vedea pe moderatorul emiisunii „Românii au talent” zburând prin parbrizul său după ce se ciocnește cu mașina Poliției.

Solistul a făcut o cursă nebună în Bucureștiul mai liber decât a fost vreodată în contextul pandemic, pe timp de noapte, cu viteza maximă, scârțâit de roți și adrenalina la ea acasă. Aventura a culminat cu o explozie de proporții între mașina sălbatică a sa și mașina de Poliție.

Toate aceste imagini se regăsesc în noul videoclip al proaspătului tătic al piesei „Noi doi și noaptea”, imagini unde se poate vedea o evadare de lume și de constrângeri, marcând în realitate un strigăt de libertate și dor semnat de regizorul Cătălin Bugean și DOP-ul Dănuț Pădure.

„Clipul este spectaculos, am filmat cu o superechipă de dimineața de la 7 până noaptea târziu și m-am simțit la unele faze de parcă aș fi jucat în „Fas and furios””, a mărturisit iubitul Ginei Pistol.

Dincolo de creativitatea artiștilor care nu dispare și care trebuie mai mult decât niciodată exploatată acum, Smiley recunoaște că îi lipsește viața de dinainte, spectacolele fanii, mersul la film și la teatru, dar mai ales grijile lipsă în privința unor lucruri.

„Ne lipsesc întâlnirile cu prietenii, mersul la concerte, contextele pozitive în care ne putem bucura de muzică, de filme, de teatru, de familie fără griji. Așa că am hotărât sa merg eu la câțiva dintre cei pe care de obicei îi vedeam pe primele rânduri la concertele mele și să le dăruiesc un moment de surpriză și bucurie, să știe cât sunt de importanți pentru mine și cât îmi e de dor de ei și de energia lor. Am colindat Bucurestiul cu «Noi doi și noaptea» în boxele de la mașină și a fost super fun, am primit o grămadă de reacții cool pentru care le mulțumesc mult oamenilor. Pentru ei e piesa și sper să o așeze curând în playlisturile lor de party”

Smiley (Sursa: mediafax.ro)