Lucian Colarez din Constanța are 32 de ani și a venit la Românii au Talent ca să își arate talentul. Este cântăreț și mărturisește că trăiește din această meserie.

Lucian Colarez din Constanța a strălucit pe scena Românii au Talent cântând o piesă plină de pasiune în limba spaniolă, și anume, ”Hoy tengo ganas de ti”. A pus suflet, pasiune și nu în ultimul rând, voce. La finalul recitalului, Andra s-a ridicat în picioare pentru a-l aplauda.

Deși Smiley a afirmat că nu este un fan al muzicii latino și că nu l-a prins niciodată acest stil, a recunoscut că a asistat la moment ca la un adevărat concert de acest gen.

”Mie așa mi-a zis Gina, la un moment dat mi-a zis: mucho embarazada! Soy embarazada. Și eu eram mucho”, a intervenit Smiley. Și Andra a reacționat imediat, fiind uimită de gestul Ginei: ‘Vai, ce frumos’.

”Lucian, tu ai o voce colosală, ești foarte talentat și trebuie să-ți mărturisesc că eu te știu de pe Internet, pentru că eu având concert la Sala Palatului, trebuia adică să-l susțin anul acesta, am zis vreau anul acesta să îi dau ocazia unui om care cântă frumos, dar care nu e atât de cunoscut și am căutat pe Internet anumite voci să văd cu cine aș putea să cânt la Sala Palatului. Culmea e că eu pe tine te am ales! Ca să vezi cât de mică-i lumea. Tu erai pe listă să vii să cânți cu mine, nu am mai apucat că așa a fost să fie, dar ca să vezi cât de mică-i lumea, tu ai ajuns aici în fața mea, mi-ai cântat și m-ai convins încă o dată că ai fi fost alegerea perfectă și dacă vom reveni la normal, te asigur că te voi invita să cântăm împreună pentru că ai o voce minunată. Pana atunci, ne vedem în etapa urmatoare cu patru de DA”, a mai spus Andra.