Smiley, declarație de dragoste pentru Gina Pistol. Mesajul ăsta te va emoționa până la lacrimi

Smiley i-a făcut o declarație de dragoste partenerei sale. Cei doi au devenit recet părinți pentru prima oară, iar acum se bucură de primele clipe acasă cu micuța lor. Ce mesaj emoționant i-a oferit cântărețul proaspetei mămici?

Smiley și Gina sunt acum cei mai împliniți, strângându-și în sfârșit micuța în brațe. Cântărețul i-a dedicat zilele trecute o piesă fetiței sale, iar acum a venit rândul ca atenția lui să se îndrepte către proaspăta mămică.

Se pare că noua postură i-a adus alte perspective asupra vieții, așa că acum a ținut să privească înapoi la anii ce au trecut. Prezentatorul de la „Românii au talent” a susținut că drumul până la cea care l-a făcul cel mai fericit om din lume a fost lung, dar că a meritat fiecare moment.

„Drumul până la tine m-a invatat multe. mi-a luat 37 de ani sa-l parcurg si in fiecare an am descoperit ceva nou. despre mine sau despre lumea care ne inconjoara. Am invatat ca daca nu ai tu un plan, are altcineva pentru tine. am invatat ca daca esti fericit si cei din jurul tau vor fi. si cel mai important, ca daca iubesti, iubire o sa primesti inapoi”, a fost mesajul artistului.

Amintim că cele două vedete au ascuns o bună perioadă faptul că se întâlnesc, iar după ce au dezvăluit totul lucrurile s-au relaxat, iar ei au început să devină din ce în ce mai vizibili. Aceștia apar deseori împreună și își fac declarații pe rețelele de socializare.

„Am lacrimi în ochi. De fericire și recunoștință. Trăim cele mai pure și minunate sentimente. Toate sunt legate de ea și despre ea. Fiica noastră”, a scris Gina Pistol pe InstaStories, alături de o parte a videclipului melodiei lansate de Smiley.

“Până la tine nu credeam/ În dragostea promisă stelei sau în zodiac, / Dar visele te prevesteau/ Și vocile din capul meu îmi repetau / Că o privire va fi de ajuns, / Că tu îmi vei da tot ce n-am avut / Că o să iei tot din ce sunt și o să mă faci mai mult”, sunt câteva dintre versurile compuse de artist special pentru minunea din viața sa.