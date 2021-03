Ce muzică ascultă fata Ginei Pistol. Dezvăluirea surpriză a lui Smiley: ‘Altfel bâzâie’

Smiley a intrat în direct în emisiunea ”La Măruță”, unde a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată de fată. Acesta a făcut mărturisiri despre fiica sa, care ascultă muzică și are deja artiști preferați. Tot artistul a mărturisit că fiica sa e foarte cuminte și că această calitate a moștenit-o de la mama micuței, Gina Pistol.

”Sunt fix in camera fetitei, suntem extrem de bucurosi, e o fericire pe care nu am trait o niciodata, ne trezim impreuna, facem toate lucrurile impreuna. Gina si-a revenit foarte bine si totul decurge conform planului, chiar daca nu avem unul, fetita noastra este o minune pentru noi si ne bucuram de fiecare clipa cu ea. Nu a inceput sa zica tata!”, a spus Smiley.

Măruță a declarat în direct că mereu îi spunea lui Smiley că va fi un supertătic.

Smiley a mai povestit că fiica sa are și o muzică preferată, pe lângă cea a tatălui ei. Este vorba despre cea a formației britanice Jamiroquai.

”Bunica mea a devenit strabunica este extrem de bucuroasa, abia astepata sa o vada pe fetiță, deocamdata suntem inchisi ermetic. Ascultam muzica incontinuu, fata mea e deja familiraziata cu muzica mea. Ii pun foarte multa muzica, nu am obisnuit-o cu linistea, doarme si pe muzica si se linisteste cand a asculta, mai ales Jamiroquai, daca pun alta piesa bâzâie. Piesa noua a ascultat-o si fiica mea, e o piesa scrisa in perioada in care Gina era gravidă si mi-am dat seama de mesajul ei si mereu cand o ascultam suntem cu nodul in gat, piesa este fantastic de exacta. Pana cand nu se naste copilul nu știi sentimentul”.