Smiley dă lovitura în 2021. Ce a reușit să facă, iubitul Ginei Pistol a povestit tot

Smiley se pregătește să dea lovitura în anul 2021. Astfel, artistul și gazda emisiunii ”Românii au talent” a spus că a avut un 2020 plin, iar anul acesta va fi chiar mai mult. În plus, Smiley și iubita sa, Gina Pistol vor deveni părinți anul acesta, iar artistul a spus pe Facebook ce anume pregătește.

Smiley dă lovitura în 2021

”Am făcut în 2020 muzică pentru 3 ani. Se întâmplă lucruri noi și voi avea cum să fiu inspirat și de acum încolo. Mi-am început acitivitatea la studio, am de gând să scriu multe piese și în 2021. Abia aștept să vedeți ce am pregătit, am filmat deja câteva videoclipuri. Mulțumesc mult pentru urările pentru micuța care urmează să se nască mai încolo. Sunt mega entuziasmat de ceea ce urmează să se întâmple anul acesta și ce urmează pentru mine. Am pregătit tot anul surprize pentru voi. Toate piesele făcute în 2020 le veți auzi și vedea în curând. Îmi doresc să ne vedem la concerte anul acesta mai buni, veseli și toleranți”, a declarat Smiley în primul său livedin 2021 pe Facebook.

Smiley, schimbare de look

De curând, Smiley și-a făcut și o schimbare de look, și anume, și-a lăsat mustață.

”Dacă mai aud și anul ăsta că trebuie să mă tund, îmi las și mustață”, a notat Smiley în dreptul unei fotografii în care acesta apare cu mustață.

Unii dintre fani i-au cerut să nu se tundă, însă alții doar au glumit pe seama felului cum arată iubitul Ginei Pistol cu mustață.

”Nu te tunde…că celor mici le place să tragă de păr….măcar atât, să scape Gina de păruială!”, ”Îti mai lipsește pălăria si spui ești de ăla care vinde cazane de țuică și tuciuri”, ”Să mor io?? N-ai curaj. Auzi.. Voiam să te întreb.. Da de ce nu te tunzi?”, ”O să o deranjeze mustața pe PRINTESA pe care o aștepti. Așa că mai gândește-te!”, ”Zici că ești de ăla care pune burlane și vinde și covoare”, ”Nu ai tupeu să te tunzi și să îți lași mustață”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

De asemenea, Smiley le-a transmis un mesaj fanilor odată cu trecerea în următorul an.

”01.01.2021 am început anul nou plini de entuziasm, speranță și dragoste!” Nu cu mult timp înainte, dar în precedentul an, artistul insera tot pe Instagram: ”Anul ăsta ne-am trăit călătoria vieții în condiții deosebite, dar simt că 2020 ne-a adus pe noi mai aproape de noi. Abia aștept să ne vedem în noul an. Ne vedem noi LIVE cu @delia si @ceamaitaretrupadinseeuropei & @musequartet – LINK IN BIO”.