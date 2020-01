Sinucideri în lanț, în Timișoara. Poveștile celor 27 de morți. Cum puteau fi salvați

27 de oameni au ales să își curme zilele, în Timișoara, anul trecut. Același număr de sinucideri în lanț au fost și în Timiș. Poveștile oamenilor și cum puteam fi salvați.

Statisticile indică faptul că 27 de oameni au ales să își pună capăt zilelor, în Timișoara, anul precedent. Nu mai puțin de 27 de sinucideri indică datele oferite de Inspectoratul Județean de Poliție Timiș obținute de Opiniatimisoarei.ro. Misterios este că tot 27 de oameni și-au luat viața și în Timiș, în 2018.

Diagnostice crunte primite, dureri insuportabile, drame, tulburări, situații care par fără rezolvare, toate au dus la o decizie mai mult ori mai puțin de înțeles. Tineri, bătrâni, oameni în putere sau fără speranță, toți au ajuns la aceeași concluzie.

Psihologii spun că toți acești oameni puteau fi salvați, numai dacă familia ori prietenii erau îndeajuns de atenți la stările lor. Apropiații puteau acționa de la primele semne de tulburare.

„Suicidul este de cele mai multe ori comis din disperare! Cauza poate fi atribuita unei boli mintale cum ar fi: depresia, tulburarea bipolara, schizofrenia, alcoolismul sau dependenta de droguri. Insa un rol foarte important il pot juca si factorii de stres, cum ar fi problemele de sanatate, cele financiare, problemele in dragoste sau cele de natura penala. Cam tot ce poate provoca un distres major.

In concluzie, sfatul meu este ca oricine simte ca trece printr-un moment dificil, care persista mai mult de 2 saptamani si prezinta simptomele mai sus mentionate, sa apeleze de urgenta la un specialist. In functie de gravitatea episodului depresiv, psihoterapeutul poate recomanda un consult psihiatric si, in paralel cu tratamentul psihiatric, sa se desfasoare si sedintele de psihoterapie care sunt imperios necesare pentru vindecare. Medicatia intervine asupra efectului, dar cauza poate fi tratata doar cu ajutorul psihoterapiei”, a explicat psihoterapeutul Aurelia Marcoane.