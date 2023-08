Singurul soi de roşii care rezistă la secetă. Vei avea o recoltă bogată şi super gustoasă

Agricultura secolului XXI nu mai este ca cea pe care o practicau bunicii și străbunicii noștri. Astăzi, datorită tehnologiilor de modificare genetică, assităm la noi soiuri de legume, fructe, sau plante furajere mult mai rezistente la anumiți factori de mediu. Printre acestea se află și singurul soi de roşii care rezistă la secetă. Citește mai departe și vezi despre ce soi este vorba.

Agricultura și tehnologiile genetice

Ca în orice domeniu de activitate, unde se caută modernizarea și aclimatizarea, și în agricultură au fost dezvoltate tehnologii de îmbunătățire și chiar modificare genetică, în ideea de a dezvolta semințe de plante adaptabile la aproape orice mediu agricol.

Dacă ne referim la culturile de tomate, un astfel de exemplu este noul soi de roșii care poate crește cu jumătate din cantitatea de apă, experții spunând că studiul vine în contextul în care ”se așteaptă o creștere a prețurilor la roșii.”

Roșii rezistente la secetă ca răspuns la schimbările climatice

Cercetătorii israelieni au dezvoltat un nou soi de roșii care este mai rezistent la condițiile de secetă și care ar putea ajuta fermierii să facă față impactului distructiv al schimbărilor climatice.

O analiză genetică aprofundată, condusă de Shai Torgeman și profesorul Dani Zamir de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a identificat interacțiuni între două zone din genomul tomatelor care duc la creșterea randamentului și a rezistenței la condiții de secetă.

Noul soi de roșii rezultat, care nu a fost încă denumit, poate face față condițiilor meteorologice extreme. Rezultatele studiului au fost publicate luni în revista cu referenți de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

”Rasele comerciale de roșii cultivate în condiții de câmp deschis și pe care le găsiți în supermarketuri necesită în medie 317.000 de galoane pe acru în fiecare sezon. În studiul nostru, am redus această cantitate de apă la jumătate și am obținut rezultate excelente.” a declarat pentru ”The Media Line” Shai Torgeman.

Pentru a realiza acest lucru, oamenii de știință au încrucișat două specii de roșii, un soi sălbatic care provine tocmai din deșerturile din vestul Peru, cu un soi comercial comun, disponibil pe scară largă.

Dar, în afară de acest soi de roșii dezvoltat în laborator, conform experților, există singurul soi de roşii care rezistă la secetă. Citește mai departe și vezi care este acesta.

Care este singurul soi de roşii care rezistă la secetă

După cum bine se știe, Sicilia este una din cele mai uscate zonea gricole ale Italiei, iar aici parte din plantele agricole fie s-au adaptat singure la mediu, fie a fost nevoie de îndemânarea oamenilor în a reuși acest lucru.

Așa se face că aici, în Sicilia, există singurul soi de roşii care rezistă la secetă, cunoscut sub numele de ”Roșiile Siccagno”.

”Roșiile Siccagno” sunt cultivate în Sicilia de mult timp, deoarece terenurile agricole de aici sunt bogate în argile și nisipuri speciale care permit solului să regleze foarte bine apa.

Producători de culturi erbacee, de-a lungul anilor au intensificat cultivarea tomatelor, devenind printre cei mai cunoscuți producători din zonă.

Considerat a fi singurul soi de roșii care rezistă la secetă, roșia Siccagno este cultivată în zonele rurale, iar particularitatea sa este că este cultivată fără a folosi apă. Această metodă permite ca fructul să prezinte caracteristici organoleptice excepționale și un gust inimitabil.

Numele Siccagno provine, tocmai, de la metoda de cultivare care nu implică irigarea. Acest lucru este posibil datorită caracteristicilor specifice ale zonei în care este cultivat

De fapt, solul din zonă este bogat în argile și nisipuri speciale care permit o autoreglare excelentă a apei din sol.

În ciuda temperaturilor ridicate din timpul verii, climatul special al zonei permite aerului să mențină un grad corect de umiditate, potrivit pentru creșterea roșiilor. De asemenea, acest tip de cultivare reduce la minimum nevoia de fertilizare și de administrare de pesticide.

De fapt, metoda specială de producție de roșii le permite să aibă un aport caloric scăzut, dar un nivel ridicat de vitamine și antioxidanți, un adevărat panaceu, spun producătorii italieni.