Singurul lucru pe care Anna Lesko nu îl acceptă la un bărbat. Răspunsul artistei a fost clar

Anna Lesko este una din cele mai sexy prezențe din showbiz-ul românesc. Celebra cântăreață nu mai este de o bună vreme într-o relație cu tatăl copilului ei. Artista a vorbit despre ce lucru nu ar accepta la un bărbat care ar vrea să o cucerească. Ce pretenții are fosta concurentă de la ‘Ferma vedetelor: orășeni vs. săteni’? Fanii săi nu au rămas deloc surprinși pentru că știu că este perfecționistă.

Anna Lesko se declară o femeie greu de mulțumit. Cunoscuta cântăreață este una din cele mai dorite femei din România, iar de-a lungul timpului au curtat-o mulți bărbați. Vedeta a vorbit recent despre ce nu ar accepta niciodată de la partenerul său și nu ar suporta într-o relație.

Amintim că ea a trăit o poveste frumoasă de dragoste alături de Adrian Neniță, cunoscut ca Dj Vinnie. Fructul iubirii lor este Adam, care după despărțirea părinților a rămas în grija mamei. Invitată recent la ‘Vorbește Lumea’, Anna a dezvăluit ce detalii nu ar suporta deloc de la cel care ar vrea să îi ajungă la inimă. Blondina a subliniat că cel mai important este ca viitorul amorez să fie sincer. Ea detestă minciuna.

Deci clar mă obosește să îi spun ce are de făcut! Dar cel mai important e să nu mă mintă! Ăsta e un aspect foarte important! Eu pot suporta multe lucruri și pot înțelege foarte multe. Orice putem bricola pe adevăr, oricât de crunt ar putea fi el, repet, nimic nu poate fi mai dureros decât minciuna sfruntată”, a declartat Anna Lesko.

„Am fost trei la părinți și se obișnuia ca femeia să preia toate greutățile bărbaților. Mie mi-e greu acum să zic ce înseamnă pentru mine bărbatul perfect. Și asta pentru că știu să fac o grămadă de lucruri în locul lui. Am foarte multe responsabilități.

După despărțirea neașteptată dintre cei doi artiști, lumea s-a întrebat care a fost lucrul atât de grav care i-a adus în pragul acestei decizii. Conform spuselor cântăreței, ei nu mai priveau în aceeași direcție.

De asemenea, tot ea a subliniat că fostul partener nu era pregătit ‘pentru chestia asta’, adică pentru familie. Ea a lăsat să se înțeleagă că erau nemulțumiri de ambele părți, lucru care i-a făcut să meargă pe drumuri diferite în cele din urmă.

“Nu mai privim în aceeaşi direcţie. Mergem aşa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăieşte. Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproşat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simţit-o.

Şi eu nu vreau să treacă nicio zi pe lângă mine aşa… pur şi simplu, să treacă. Eu vreau să simt, eu vreau să trăiesc, îmi place mult emoţia, îmi place să fiu efervescentă, îmi place să dau enorm din partea mea, nu să fiu cumva la jumătate de măsură. (…)”, a mărturisit cântăreața în urmă cu ceva timp în cadrul unei emisiuni TV.