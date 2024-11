Lecția de viață pe care a învățat-o Elena Vîșcu după divorțul de CRBL. Ce regrete ar avea fosta coregrafă: ”A fost în defavoarea mea!”

Pentru prima dată de la despărțirea de CRBL, Elena Vîșcu, fosta sa soție, a vorbit deschis despre schimbările majore prin care a trecut. Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, coregrafa a abordat subiecte sensibile, precum provocările vieții după divorț, impactul separării asupra fiicei lor adolescente și dificultățile redescoperirii propriei identități.

Elena a descris procesul de reconstrucție personală ca fiind unul dificil, dar necesar.

„Cred că multe femei ajung să se dizolve în familie. Trebuie să exiști și tu. Eu am fost într-un punct în care nu aveam nimic doar al meu. Mă ocupam de administrarea carierei lui CRBL, un fel de management. Am făcut asta din dorința de a fi bine, dar a fost în defavoarea mea. La 36 de ani, am pornit de la zero”, a explicat Elena.