Singurii elevi care vor merge la școală în scenariul roșu. Ministrul Educației a făcut anunțul zilei

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut un anunț extrem de important. El a anunțat că va propune ca elevii din din clasele a VIII-a şi a XII-a să meargă fizic la cursuri, chiar dacă școala va intra în scenariu roșu. Mai mult, Sorin Cîmpeanu le-a transmis un mesaj dur tuturor cu privire la regulile de distanțare impuse de autorități.

„Regulile de distanţare şi prudenţa trebuie respectate. În acelaşi timp, pentru acele şcoli care vor intra în scenariul roşu şi care nu vor mai permite accesul elevilor din clasele terminale, a VIII-a şi a XII-a, vom insista, vom propune pentru cei care sunt în măsură să aprobe aceste propuneri pe care Ministerul Educaţiei le va face, ca măcar elevii claselor a VIII-a şi a XII-a să poată merge la şcoală, pentru că vor avea examene naţionale.”, a declarat ministrul Educației la Realitatea Plus, citat de News.ro .

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a precizat că examenele naționale se vor desfășura cu prezență fizică, pentru a evita posibililele fraude. El a vorbit și despre ce au făcut elevii în mediul online, explicând că speră să nu se repete incidentele recente.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a făcut un anunț extrem de important în urmă cu doar câteva zile. Acesta a atras atenția asupra schimbărilor pe care le-a suferit învățământul în urma pandemiei de coronavirus. El a declarat că elevii ar trebui să fie evaluați ținând cont de faptul că sistemul de învațare ce a fost afectat, lecțiile ținându-se în mediul online pentru o lungă perioadă.

„Dacă nu recunoaştem că acest an a fost altfel decât ceilalţi ani, înseamnă că negăm realitatea. Am păstrat datele de examen, am păstrat prezenţa fizică la examen, nu putem să le cerem elevilor să fie verificaţi ca şi cum procesul de predare-învăţare n-ar fi suferit nicio influenţă pe parcursul pandemiei.”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, în urmă cu doar câteva zile.