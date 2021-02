Schimbări la Evaluarea Națională și Bacalaureat? Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul zilei pentru toți elevii

Vești bune pentru elevii români. Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu tocmai a făcut anunțul zilei. Ce se va întâmpla cu cele mai importante examene din sistemul de învățământ. Ce schimbări vor avea loc la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu atrage atenția asupra schimbărilor pe care sistemul de învățământ trebuie să le sufere în urma pandemiei de coronavirus. Ministrul susține vehement ca elevii să fie evaluați luând în considerare contextul pandemic în care ne aflăm, care a afectat serios sistemul de învățare, prin obligarea școlarilor și a studenților de a susține cursuri online.

Sorin Cîmpeanu a atras atenția asupra celor mai importante examene din viața unui elev, Evaluarea Națională și Bacalaureatul, despre care ministrul Educației insistă să se desfășoare în acord cu procesul de predare-învățare care a suferit anumite influențe de-a lungul pandemiei de coronavirus.

„Dacă nu recunoaştem că acest an a fost altfel decât ceilalţi ani, înseamnă că negăm realitatea. Am păstrat datele de examen, am păstrat prezenţa fizică la examen, nu putem să le cerem elevilor să fie verificaţi ca şi cum procesul de predare-învăţare n-ar fi suferit nicio influenţă pe parcursul pandemiei”, a declarat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, în urmă cu doar câteva zile.