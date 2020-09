Singura femeie pe care Jador o iubește. Cine este ea: ”O s-o iubesc toată viața mea”

Jador a mărturisit că există totuși o femeie care îl alină și pe care o s-o iubească toată viața. Cine este aceasta și cum a reușit să-i pună capăt manelistului?

Jador a devenit cunoscut odată cu participarea la emisiunea Puterea Dragostei, deși chiar și înainte de show cânta și era știut la un nivel mai mic în domeniu. Deși a părăsit de o bună perioadă emisiunea, manelistul este din ce în ce mai mult în vizorul tuturor. Toată lumea îl adoră și apreciază felul său natural de a fi, dar și faptul că se arată exact așa cum este, cu bune și rele. Are un succes imens pe partea profesională, dar soarele tot nu-și face simțită prezența în viața sentimentală.

Cântărețul a susținut de nenumărate ori, inclusiv în emsiunea ce-i poartă numele de la Antena Stars, că tânjește să aibă o relație stabilă cu o femeie serioasă și care-și dorește să clădească alături de el o familie. Cu toate astea, este extrem de dezamăgit pentru că de-a lungul timpului a dat de nenumărate femei care nu erau în conformitate cu descrierea sa.

În recenta ediție, a făcut referire la una dintre ele care a rămas și va rămâne în sufletul său datorită conexiunii dintre ei. Este vorba despre Georgiana, fata care a reușit să-i intre în suflet și care a fost alături de el pe vremea când încă nu era cunoscut, care l-a înțeles și l-a iubit sincer. Din păcate, relația celor doi s-a terminat, dar au rămas în relații decente.

”A fost singura pe care am iubit-o. Și am greșit mult față de fata aia, cu atitudinea mea. Nu merita, e o fată de nota zece. Dar eu încă o mai iubesc, cred c-o s-o iubesc toată viața mea. Dar n-o iubesc destul, înțelegi? Oricum când mă îmbăt, mă gândesc numai la ea. Beau un pahar de vin și gata”

Jador