Marii actori, îngrijorați pentru Florin Piersic, aflat pe patul de spital. Ileana Stana Ionescu și Dorel Vișan: ”Nu răspunde la telefon”. Mesajele lor te fac să plângi EXCLUSIV

Operat la genunchi, pe 29 aprilie 2024, în urma unei infecții, Florin Piersic se află în continuare internat. Însă, cum familia maestrului a cerut discreție totală, iar el nu le răspunde prietenilor la telefon, marii actori au ales să îi transmită mesaje de suflet, prin intermediul Playtech Știri. Ileana Stana Ionescu, soțul ei, actorul Andrei Ionescu, și artistul Dorel Vișan îi sunt alături, acum, la greu.

Actorul Florin Piersic (88 de ani) a luat o pauză de la activitatea artistică, în urma operației la genunchi, din 29 aprilie 2024, aflându-se și în prezent sub strictă supraveghere medicală, la o clinică din Cluj-Napoca.

Surse apropiate familiei susțin că infecția de la genunchi i-ar fi cauzat și probleme cardiace, urmând să îi fie schimbat stimulatorul cardiac. După zile de tăcere apăsătoare, căci rudele maestrului au precizat că doresc discreție totală, medicii au făcut, totuși, un anunț, despre starea de sănătate a lui Florin Piersic:

”În momentul de față, se află internat pe secția de Cardiologie din Institutul nostru, sub tratament medicamentos, într-o stare stabilă. Suntem un institut care are tot ceea ce are nevoie pentru a trata un asemenea caz”, a declarat Florin Crișan, managerul Institutului Inimii, potrivit digi24.