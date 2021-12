Simona Trașcă, despre noul iubit din viața ei: ‘Vreau să rămân toată viața cu el’. Ce a mai spus Pamela de România

Simona Trașcă se bucură de o nouă iubire. Cunoscută ca Pamela de România în showbiz-ul autohton, blondina a mărturisit că este din nou îndrăgostită și că dorește ca toată viața să fie alături de partenerul actual. Ce mărturii a mai făcut blondina?

A venit soarele în viața Simonei Trașcă! Vedeta a crezut mereu în iubire, deși a avut parte de multe eșecuri pe acest plan. Blondina a discutat pentru prima oară despre bărbatul care o face acum fericită. De asemenea, ea a mai atins un alt subiect sensibil – relația fiului.

Simona Trașcă are 41 de ani și se mândrește cu un fiu în vârstă de 24 de ani care s-a căsătorit recent. Blondina a dat din casă în cadrul unui interviu și a povestit despre fiul și nora sa, dar și despre faptul că este din nou îndrăgostită.

Simona nu a fost extrem de norocoasă în plan amoros la fel cum a fost în carieră. Din păcate, la un moment dat chiar a fost hărțuită de un bărbat, subiect care a fost mediatizat la acea vreme.

Întrebată despre viața sentimentală, fosta asistentă TV a mărturisit că este singură și nu chiar, ulterior venind cu detalii picante despre cel pe care îl iubește nespus și alături de care se vede îmbătrânind.

„În prezent, oficial, sunt singură și în inima mea aparțin cuiva. Sunt luată. Mi-aș dori să rămân cu persoana care există acum în viața mea, toată viața. (…) De mult timp nu am mai recunoscut public că am o relație, dar da, am o relație”, a declarat Simona Trașcă.

Pamela de România recunoaște că poate a greșit în multele dăți în care s-a expus poate mai mult decât ar fi trebuit. Acum însă vrea să schimbe acest lucru și să țină mai multe detalii pentru ea și cei dragi: „Ce lumea nu știe, nu poate să distrugă. Eram gură spartă înainte, cred că de aceea nu îmi mergea bine”, a mărturisit aceasta.

Provocată să își spună părerea despre nora sa, Simona a vorbit sincer și despre acest subiect. Blondina a afirmat că este exrem de mulțumită de alegerea făcută de fiul ei și o consideră pe soția acestuia fiica sa. De asemenea, vedeta a subliniat că își dorește nepoți de la cei doi îndrăgostiți.

„Am o noră extraordinară! Este frumoasă, este deșteaptă. Copilul mi l-a dat Dumnezeu după sufletul meu și nora la fel. Acum am și o fată cu ocazia asta. Nu îmi mai doresc copii, dar îmi doresc nepoți.

Am o nepoțică de la fratele meu, am un nepoțel de la fratele meu care a decedat, dar îmi doresc neapărat o nepoțică de la fiul meu. A zis că nu are de gând să mă facă bunică foarte curând, așa că am de așteptat”, a mai adăugat aceasta, pentru wowbiz.ro.