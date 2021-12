Simona Hapciuc rupe tăcerea despre bătaia cu Nasrin Ameri. Ce s-a întâmplat în baie, de fapt

Scandal imens în showbiz-ul românesc! Simona Hapciuc a fost concediată de la Antena Stars după un scandal pe care l-a avut în baia de la sediul televiziunii. Fosta concurentă de la Survivor România ar fi atacat-o pe colega ei de la Star Matinal, Nasrin Ameri.

Mulți au fost șocați în momentul în care au aflat că Nasrin Ameri a fost agresată de către Simona Hapciuc în baia matinalului de la Antena Stars. Vedeta a ajuns la spital în urma scandalului care a luat amploare în timpul unei pauze publicitare.

Fosta concurentă de la Survivor România s-a decis să vorbească despre ce s-a întâmplat între ea și vedeta de la Antena Stars. Aceasta a mărturisit că a ajuns la terapie după ce Nasrin Ameri nu s-ar fi comportat așa de bine cu ea. Blondina a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

De asemenea, Simona Hapciuc a mărturisit că a cedat în momentul în care s-a întâlnit cu Nasrin Ameri în baie. Aceasta a recunoscut că i-a aplicat vorbe dure colegei sale de la matinal, însă incidentul nu ar fi fost chiar așa de violent, chiar dacă vedeta de la Antena Stars a ajuns la spital.

„În pauză ne-am întâlnit în baie. S-a întâmplat. Atunci a fost greșeala mea. Nervoasă, am început să o înjur pe un ton pe care nu pot să-l reproduc. „Mai am o lună, lasă-mă-n…nu te mai suport!”, i-am zis.

Ea a incercat să-mi dea cu palma și eu am apucat-o de mână și am împins-o. Atunci a început să țipe: „Săriți că mă bate! Aduceți camerele!”. Eu am plecat, nu știu dacă au venit Ambulanțele.

Atunci mi s-a spus că mi se încheie contractul în acel moment. Știu că s-a dus la Elias. Am rapoartele unde scrie că cei de la Elias au trimis-o acasă că nu avea nimic.”, a mai zis Simona Hapciuc.