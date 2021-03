Simona Hapciuc e grav bolnavă. S-a internat și medicii i-au dat un verdict crunt

Simona Hapciuc, Faimoasă ieșită nu de mult din competiția ”Survivor România”, a fost internată de urgență în spital. Veștile de la medici și detalii despre starea de sănătate a concurentei. „Am ieșit pe semnătură.”

Simona Hapciuc, de urgență la spital. Faimoasa s-a îmbolnăvit în junglă

Deși părea că are doar câteva accidentări pe care le putea ”ține pe picioare”, după cum a mărturisit chiar ea, se pare că lucrurile nu sunt ușor de suportat. Faimoasa a început să se simtă rău de câteva zile, să aibă dureri mari de cap și sângerări nazale. În urma acestor simptome, a decis să meargă de urgență la spital pentru a investiga ce se întâmplă, mai ales că și fiul ei, Dimitrie, a răcit.

„Dimitrie da semne de o raceala, iar eu am dureri foarte mari de cap si sangerari nazale asa ca incercam sa avem cat mai mult grija de noi, motiv pentru care nu sunt atat de prezenta pe retelele de socializare”, a povestit blondina.

„Fizic sunt ok, psihic sunt foarte suparata pe mine”

A revenit la scurt timp cu amănunte, precizând că a ieșit din spital în urmă cu câteva ore. Doctorii se gândesc să nu fi contractat virusul Dengue, des întâlnit în Republica Dominicană.

„Am pus totul pe seama stresului si a oboselii, insa, din pacate, ieri am clacat si in urma rezultatelor am aflat ca am o pancreatita, toxiinfectie hepatica si un sindrom meningeal, voi continua seria investigatiilor, simpotmele mele erau stari de oboseala, sangerari nazale, dureri foarte mari de cap. Doctorii se gandesc sa nu fi contractat un virus, mai exact ei se tem sa nu fie vorba despre virusul Dengue, s-ar spune ca in Republica Dominicana este destul de des intalnit si destul de usor de contractat. Sunt in continuare sub supraveghere chiar daca am semnat sa ies.

Sunt si sub tratament cu antivirale, foarte multe pastile de durere, nu sunt foarte apta sa vorbesc. La Dimi a fost mai mult pe fond emotional, dadea semne de raceala, dar nu era, era foarte apatic si medicii au spus ca e din cauza emotiilor. La mine s-au agravat simptomele destul de mult.

Eu cand am o problema sau ma simt rau, am prostul obicei sa tin in mana. Sindromul meningeal, am inteles, ar fi destul de grav, acum sunt bine, am iesit din spital deoarece Dimitrie plange foarte mult dupa mine si in momentul in care m-am internat a avut o criza de plans si ma ruga sa nu-l parasesc, moment in care am inteles cam cat de rau i-a facut plecarea mea. Fizic sunt ok, psihic sunt foarte suparata pe mine pentru ca mi-am pus sanatatea in halul asta, ca m-am intors cu atatea probleme, mi-am dezechilibrat copilul super mult”, a mai povestit Faimoasa.