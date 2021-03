Simona Hapciuc, de urgență la spital. Ce a pățit fosta concurentă de la Survivor România

Clipe dificile pentru Simona Hapciuc. Fosta concurentă de la Survivor România are probleme serioase de sănătate. A ajuns de urgență la spital. Ce a pățit Faimoasa sportivă și de ce a ținut morțiș să fie externată din spital. Care au fost simptomele bolii problematice.

Ziua și vestea de la Survivor România. De data aceasta nu este vorba despre vreo ceartă dintre Războinici și Faimoși, ci despre una dintre cele mai apreciate foste concurente ale competiției. Simona Hapciuc a ajuns de urgență la spital, după ce a contactat virusul. Faimoasa are probleme grave de sănătate.

După ce s-a întors din Republica Dominicană, lucrurile nu au mers prea bine pentru sportivă. Tânăra mămică a ajuns de urgență la spital, unde a fost internată pentru o serie de analize amănunțite. Fosta Faimoasă se plângea de durei îngrozitoare de cap, sângerări nazale și oboseală cronică, iar după un număr de teste medicale, doctorii i-au spus că suferă de pancreatită. Simona Hapciuc a ținut morțiș să fie externată din spital, pe propria-i semnătură. Focoasa blondină le-a explicat admiratorilor săi din mediul online care a fost principalul motiv pentru care fosta Faimoasă a lipsit de pe rețelele de socializare, în ultima vreme.

„Am fost dispărută o perioadă, deoarece ieri am fost de urgență la spital. După cum v-am spus, la venirea mea din Dominicană am avut o perioadă în care m-am simțit foarte rău. Inițial am pus totul pe seama oboselii, dar din păcate ieri am clacat și în urma rezultatelor am aflat că am o pancreatită, toxiintecție hepatică și un sindrom meningial.

Am ieșit acum pe semnatură din spital, dar voi continua cu seria investigațiilor. Simptomele mele erau de oboseală, sângerari nazale, dureri foarte mari de cap. Doctorii se tem că am contractat virusul Dengue. Sunt programată la mai mulți medici, sunt sub tratament. La mine s-au agravat simptomele destul de mult. Sindromul meningial de care sunt suspectă am înțeles ca ar fi foarte grav. Dar sunt bine”, a declarat Simona Hapciuc, potrivit wowbiz.ro.