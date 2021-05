Simona Hapciuc a fost extrem de apreciată în aventura Survivor România 2021 și a demonstrat că este o adevărată luptătoare ce își poate depăși limitele. În timp ce aceasta și-a creat o bază uriașă de fani în urma competiției, nu mulți știu prin ce dramă trece în viața reală.

Viața Simonei Hapciuc s-a schimbat total de când a venit pe lume fiul ei, Dimi. Aceasta este o mămică model și își crește băiețelul singură, așa că mulți s-au întrebat care este relația pe care o are cu tatăl copilului său. Fosta concurentă din Republica Dominicană a decis să dea cărțile pe față și să zică exact ce s-a întâmplat între ea și fostul partener după ce a aflat că este însărcinată.

”Ca să vă răspund la mega-curiozitatea pe care o aveți în legătură cu tatăl lui Dimi, dacă nu s-a întâmplat și-n cazul meu la fel, să fiu și eu părăsită cu un plod in cârcă.

Să știți că nu s-a întâmplat și am spus chestia asta și când eram la Survivor. Povestea dintre mine și tatăl lui Dimi a fost destul de simplă. El a zis: băi, Simo, eu nu vreau copilul…și eu am zis: băi, Ionuț, în cazul ăsta eu nu te mai vreau pe tine. Și între noi a fost destul de simplu, nu a părăsit nimeni pe nimeni, adică fiecare a ales, el a ales să plece la mama lui acasă, iar eu am ales să rămân cu copilul, fiecare a rămas cu ce și-a dorit.”, a spus vedeta, citată de WOWbiz.