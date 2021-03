Simona Hapciuc dă tot din casă. Cum și-au bătut joc colegii de la Survivor 2021 de șansele ei

Simona Hapciuc are vârsta de 31 de ani și a participat la Survivor România 2021. Ea crede că a fost jucată pe degete de către colegii din echipa Faimoșilor, îndeosebi de băieți, care, spune ea, vor să elimine toate fetele din competiție. Aceasta a spus care sunt jocurile pe care băieții din echipa Faimoșilor le fac pentru a ajunge în finala competiției. Există, de altfel, și un top al fetelor care trebuie eliminate pe rând.

Simona Hapciuc a spus din capul locului că eliminarea sa a fost una nedreaptă.

Aceasta a mai spus că băieții din echipa Faimoșilor vor să elimine toate fetele din concurs, fiind, de altfel, planurile lui Zanni, Jador și Culiță, care se vedeau în finală. Simona Hapciuc a spus și că eliminarea sa din competiție nu a fost una justificată.

Simona Hapciuc a dezvăluit, în continuare, și ce lecții a învățat odată cu participarea la emisiune.

”În continuare Dumnezeu îmi dă aceeași lecție: să nu am încredere în oameni și să nu mai fiu atât de naivă și împăciutoare. Dar există o lecție extraordinară cu care eu am plecat de la Survivor România. Sunt implicată într-o asociație, Together for Humanity, care ajută oamenii bătrâni, le construim case și îi ajutăm pe copiii care trăiesc în condiții greu de imaginat. Când eram în competiție și nu aveam ce să mâncăm, mă gândeam la toate cazurile unde noi am dat o mână de ajutor, la copiii care nu au ce mânca, nu au un acoperiș deasupra capului.

Am simțit o parte din viața lor și am înțeles că Dumnezeu vrea să mă ocup din ce în ce mai mult de acest proiect de suflet, mi-a arătat o parte din viața oamenilor cărora noi le întindem o mână în momentele grele. Am donat o parte din banii câștigați, aș fi dorit să donez jumătate din premiu dacă aș fi câștigat Survivor România, mă simt îndatorată să fac și mai mult pentru ei. Am învățat că în viață nu este nevoie să calci pe cadavre, nu pot și n-am încercat să fac asta”, a spus fosta concurentă de la Survivor România.