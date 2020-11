Simona Halep vrea să dea lovitura în afaceri. În ce a investit 500.000 de euro, de fapt

Simona Halep, 29 de ani, se apropie de finalul carierei și deja își concentrează foarte mult atenția și pe afaceri. Iar cel mai nou plan al jucătoarei de pe locul 2 mondial este să dezvolte un brand de vinuri de cea mai bună calitate. Pentru asta, Halep a achiziționat deja mai multe terenuri în județul Constanța. Vrea să profite de clima favorabilă din zonă, unde sumt deja foarte multe podgorii de succes. 500.000 de euro a investit Simona Halep în noua ei afacere, anunță ziare.com.

Simona Halep ar putea fi nevoită să meargă în Australia încă din luna decembrie

În această perioadă, Simona Halep se află în izolare la domiciliu, după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Și-a asigurat fanii că starea ei este una bună și așteaptă să se recupereze cât mai repede, pentru a putea relua pregătirea.

„Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a fost anunțul pe care l-a făcut Simona Halep în urmă cu o săptămână. Iar în ultimele zile, Simona Halep și-a mai ținut fanii la curent cu situația sa. Din fericire, lucrurile nu s-au agravat și se poate spera că nici nu vor apărea complicații.

Simona Halep va fi nevoită să ajungă în Australia ceva mai devreme decât o făcea înainte, dacă vrea să participe la Australian Open. Organizatorii pregătesc câteva restricții foarte măsuri foarte drastice înaintea competiției programate în ianuarie. Iar jucătorii vor fi nevoiță să stea o perioadă în izolare, într-o bulă, înainte de a putea juca. Tocmai din acest motiv, Simona Halep ar putea fi nevoită să călătorească spre Melbourne încă de la mijlocul lunii decembrie.

În 2020, Simona Halep a reușit să câștige nu mai puțin de trei turnee WTA, la Dubai, Praga și Roma. A dezamăgit, în schimb, la Roland Garros, unde a fost eliminată în turul 3 de Iga Swiatek. Iar la Australian Open 2020 a ajuns până în semifinale, dar a fost în cele din urmă învinsă de Garbine Muguruza. Simona Halep a terminat sezonul pe locul 2 în ierarhia WTA.