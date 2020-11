Secretul jocului Simonei Halep s-a aflat. De ce e atât de bună, de fapt

Simona Halep este adesea lăudată pentru jocul complet pe care îl are. Astfel, jucătoarea de tenis afirmă că acesta se datorează numărului mare de antrenori cu care a lucrat în copilărie.

Secretul jocului Simonei Halep s-a aflat

„Este adevarat, am un joc destul de complet. Mai putin cel de slice, pe care nu-l stiu deloc. In rest, ma simt la fel de bine in atac cat si in aparare. Ma misc destul de bine pe teren. Este adevarat, fostii mei antrenori erau foarte diferiti, astfel ca am invatat foarte multe lucruri. Acesta este „secretul” meu. Pur si simplu asa e”, a declarat Simona Halep pentru presa franceză, în urmă cu câțiva ani. Mai mult decât atât, Simona Halep a spus și că se mândrește ca este e o jucătoare formată în România.

„Sunt un produs al tenisului românesc (…). Mă mândresc cu asta!”, a afirmat Simona Halep.

Simona Halep, testată pozitiv cu coronavirus

Simona Halep se află pe locul doi în ierarhia mondială a tenisului feminin. Aceasta a anunțar că starea ei de sănătate, în ciuda faptului cî a fost testată pozitiv cu coronavirus, este una bună.

”Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Mă simt foarte bine”, a scris, pe Twitter, Simona Halep, în descrierea unei fotografii din izolare.

De menționat este că Simona Halep a încheiat sezonul competițional cu aproape o lună înainte de a f depistată cu COVID-19, și anume, pe data de 4 octombrie, atunci când a fost eliminată în optimile Roland Garros, după 1-6, 2-6 cu Iga Swiatek, jucătoarea care avea să câștige trofeul de la Paris.

În anul 2020, Simona Halep a câștigat trei trofee, și anume, la Dubai, Praga și Roma. În plus ea a și a bifat o semifinală de Grand Slam, la Melbourne, unde a cedat la Garbine Muguruza, 6-7 (8), 5-7. Simona Halep a câștigat în anul 2020 23 de meciuri din cele 26 jucate.

Lista turneelor câștigate de Simona Halep în cariera sa

1. Nurnberg – zgură (2013)

2. Rosmalen – iarbă (2013)

3. Budapesta – zgură (2013)

4. Connecticut Open – hard (2013)

5. Kremlin Cup – hard indoor (2013)

6. Turneul Campioanelor B – hard indoor (2013)

7. Doha – hard (2014)

8. București – zgură (2014)

9. Shenzhen – hard (2015)

10. Dubai – hard (2015)

11. Indian Wells – hard (2015)

12. Madrid – zgură (2016)

13. Rogers Cup – hard (2016)

14. București – zgură (2016)

15. Madrid – zgură (2017)

16. Shenzhen – hard (2018)

17. Roland Garros – zgură (2018)

18. Rogers Cup – hard (2018)

19. Wimbledon – iarbă (2019)

20. Dubai – hard (2020)

21. Praga – zgură (2020)

22. Roma – zgură (2020)

Simona Halep s-a născut la data de 27 septembrie 1991, în Constanța. Ea este o jucătoare de tenis din România care a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. A ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni.