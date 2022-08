Simona Halep, victorie superbă în turneul de tenis de la Toronto. Jucătoarea din România se pregătește de un duel-șoc în „sferturi” – VIDEO

Simona Halep își continuă marșul triumfal în turneul de la Toronto. A învins-o pe Jil Teichmann și a ajuns în „sferturi” fără să piardă nici măcar un set. În turul următor o va înfrunta pe Cori Gauff, o sportivă pe care a învins-o de două ori în acest an, dar care i-a pus mereu probleme. Jucătoarea din România a vorbit despre viitoarea adversară la interviurile de la finalul partidei.

Simona Halep a jucat superb la Toronto și s-a calificat în „sferturi” doar după victorii în două seturi. În partida cu Jil Teichmann a început perfect. A debutat cu un break și până să-și dea seama adversara, de ceea ce se întâmplă, avea deja 3-0 pe tabelă. Jucătoarea din România a pierdut apoi două game-uri, dar a trecut cu bine de momentul mai greu și a câștigat o serie de trei game-uri. A fost 6-2 în primul set.

Setul doi a fost foarte echilibrat, iar cele două sportive au mers umăr lângă umăr până la scorul de 5-5. În acel moment, sportiva noastră s-a impus pe serviciul jucătoarei din Elveția și a țâșnit spre victorie. Simona Halep a ajuns în sferturi fără să cedeze vreun set. după ce în primele două tururi a trecut de Donna Vekic și de Shuai Zhang.

Simona Halep’s on-court interview after her R3 victory over Jil Teichmann in Toronto. pic.twitter.com/2pPMStNFHN

