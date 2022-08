Simona Halep poate da lovitura în ierarhia WTA. Ce poziție ar ocupa românca dacă se impune la Toronto

Simona Halep poate da lovitura în ierarhia WTA. Jucătoarea din Constanța a trecut ușor, în primul tur al turneului de la Toronto, de croata Donna Vekic, scor 6-0, 6-2. Miercuri, fostul lider mondial va juca în turul secund contra câștigătoarei din partida ce le opune pe chinezoaica Shuai Zhang (45 WTA) și iberica Cristina Bucșa (122 WTA). Dacă va reuși să se impună în competiția WTA 1000, Simona Halep ar face un salt uriaș în ierarhia mondială.

Simona Halep poate da lovitura în ierarhia WTA. Fostul lider mondial s-a calificat, luni, în turul secund de la Toronto. Românca a învins-o fără drept de apel pe croata Donna Vekic, scor 6-0, 6-2, după o partidă ce a durat o oră de joc. Românca a impresionat prin jocul prestat, cu atât mai mult cu cât ea abandonase în ultima partidă disputată, în optimi la Washington.

Halep, locul 15 WTA, a declarat că speră că l-a făcut mândru pe antrenorul Patrick Mouratoglou, care nu se află alături de româncă, fiind într-o vacanță împreună cu soția sa.

„A fost o primire foarte plăcută de care am avut parte. Am jucat un tenis bun și sunt foarte fericită să mă întorc și foarte mulțumită de modul în care am jucat astăzi. Sunt încrezătoare după modul în care am jucat, am fost agresivă, am jucat mai repede. Astea sunt obiectivele și le pun în aplicare zi de zi. Sper că l-am făcut mândru pe Patrick după acest meci, ultimul nu a fost formidabil. Am vorbit cu el înainte de meci”, a spus Simona Halep, citată de spotmedia.ro.